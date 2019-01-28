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Агидель, Сибай и Межгорье получат господдержку

Добавлено: 28.01.19
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Рубрика: Экономика
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Агидель, Сибай и Межгорье получат господдержку

28 января 2019 года временно исполняющим обязанности Главы Республики Башкортостан Радием Хабировым подписано распоряжение о внесении изменений в приоритетную региональную программу «Комплексное развитие моногородов Республики Башкортостан».

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Напомним, в указанный документ Министерством экономического развития РБ предложено внести изменения в части применения механизмов поддержки монотерриторий в отношении других городов со сложным социально-экономическим положением, не отвечающим федеральным критериям монопрофильности. К таким относятся Агидель, Сибай и Межгорье.

Включение обозначенных территорий в Комплексную программу развития моногородов позволит инвестиционным проектам Агидели, Сибая и Межгорья с объемом инвестиций от 10 млн. рублей претендовать на меры господдержки, предусмотренные для приоритетных инвестиционных проектов.

Кроме того, для этих городов предусматриваются мероприятия по повышению качества городской среды, развития социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и др.

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