Агидель, Сибай и Межгорье получат господдержку
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28 января 2019 года временно исполняющим обязанности Главы Республики Башкортостан Радием Хабировым подписано распоряжение о внесении изменений в приоритетную региональную программу «Комплексное развитие моногородов Республики Башкортостан».
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Включение обозначенных территорий в Комплексную программу развития моногородов позволит инвестиционным проектам Агидели, Сибая и Межгорья с объемом инвестиций от 10 млн. рублей претендовать на меры господдержки, предусмотренные для приоритетных инвестиционных проектов.
Кроме того, для этих городов предусматриваются мероприятия по повышению качества городской среды, развития социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и др.
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