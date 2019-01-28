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Городские и районные спортшколы Башкирии получат республиканскую субсидию

Добавлено: 28.01.19
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Рубрика: Экономика
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Городские и районные спортшколы Башкирии получат республиканскую субсидию

Пятьдесят восемь спортшкол в городах и районах получат субсидии из республиканского бюджета. Правительство республики утвердило порядок выделения средств организациям, которые занимаются спортивной подготовкой по 28 базовым видам спорта. Согласно постановлению, экипировку, инвентарь и оборудование получат члены сборных команд Башкортостана в десяти муниципалитетах.

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В пресс-службе Минспорта Башкирии уточнили, что вопрос о поддержке спорта высших достижений на муниципальном уровне рассматривали на прошедшем на днях заседании Президиума Правительства РБ. 28 базовых видов спорта включают в себя: бадминтон, бокс, велосипедный спорт, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, плавание, скалолазание, современное пятиборье, спортивная борьба, стрельба из лука, теннис, тяжелая атлетика, фехтование, футбол, биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фристайл, адаптивный спорт: спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт слепых, спорт глухих.

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