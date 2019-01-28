Городские и районные спортшколы Башкирии получат республиканскую субсидию
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Пятьдесят восемь спортшкол в городах и районах получат субсидии из республиканского бюджета. Правительство республики утвердило порядок выделения средств организациям, которые занимаются спортивной подготовкой по 28 базовым видам спорта. Согласно постановлению, экипировку, инвентарь и оборудование получат члены сборных команд Башкортостана в десяти муниципалитетах.
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