В Уфе за 2 млн рублей построят приют для домашних животных
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В Уфе начали планировать строительство приюта для собак и кошек. О необходимости этого объекта говорят уже несколько лет, сообщает Новости Башкирии сегодня. Так как в столице Башкирии нет своего приюта, безнадзорных животных в лучшем случае отправляют в частные организации, а на отлов тратят миллионы рублей.
Из требований к заказчику следует, что его будут строить в поселке Новые Черкассы в Орджоникидзевском района. Деньги на проект выделил из городского бюджета. Сделать его должны в течение полугода с момента заключения контракта.
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