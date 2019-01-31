В Уфе за 2 млн рублей построят приют для домашних животных

В Уфе начали планировать строительство приюта для собак и кошек. О необходимости этого объекта говорят уже несколько лет, сообщает Новости Башкирии сегодня. Так как в столице Башкирии нет своего приюта, безнадзорных животных в лучшем случае отправляют в частные организации, а на отлов тратят миллионы рублей.

Вчера на сайте госзакупок Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы разместило заявку на разработку проектной документации для приюта на сумму 2 млн рублей.Из требований к заказчику следует, что его будут строить в поселке Новые Черкассы в Орджоникидзевском района. Деньги на проект выделил из городского бюджета. Сделать его должны в течение полугода с момента заключения контракта.