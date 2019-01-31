В Башкирии будет дополнительно установлено более 660 дорожных видеокамер
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Сегодня, 31 января, главный инспектор ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов заявил, что в ближайшее время в республике установят 663 дополнительные дорожные видеокамеры.
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Где конкретно появятся эти новые камеры, главный госавтоинспектор республики решил не уточнять.
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