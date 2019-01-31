В Башкирии будет дополнительно установлено более 660 дорожных видеокамер

Сегодня, 31 января, главный инспектор ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов заявил, что в ближайшее время в республике установят 663 дополнительные дорожные видеокамеры.



- В республике есть расчетный показатель - нужно установить 663 комплекса. Мы проработали этот вопрос с муниципалитетами и содержателями дорог. Мы дали техническое им задание. В ближайшее время эти камеры появятся, - рассказал главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.Где конкретно появятся эти новые камеры, главный госавтоинспектор республики решил не уточнять.