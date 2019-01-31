Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии будет дополнительно установлено более 660 дорожных видеокамер

В Башкирии будет дополнительно установлено более 660 дорожных видеокамер

Добавлено: 31.01.19
Просмотров: 26
Рубрика: Экономика
Комментарии (0)
В Башкирии будет дополнительно установлено более 660 дорожных видеокамер

Сегодня, 31 января, главный инспектор ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов заявил, что в ближайшее время в республике установят 663 дополнительные дорожные видеокамеры.

В Уфе за 2 млн рублей построят приют для домашних животных

Читайте также:

В Уфе за 2 млн рублей построят приют для домашних животных
- В республике есть расчетный показатель - нужно установить 663 комплекса. Мы проработали этот вопрос с муниципалитетами и содержателями дорог. Мы дали техническое им задание. В ближайшее время эти камеры появятся, - рассказал главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Где конкретно появятся эти новые камеры, главный госавтоинспектор республики решил не уточнять.

Читайте также: городские и районные спортшколы Башкирии получат республиканскую субсидию 

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Дуванском районе водитель наехал на лежавшего на проезжей части мужчину
Происшествия
В Дуванском районе водитель наехал на лежавшего на проезжей части мужчину
В Бураевскм районе в ДТП с участием «Chevrolet Lanos» и «Лада» погибла девочка
Происшествия
В Бураевскм районе в ДТП с участием «Chevrolet Lanos» и «Лада» погибла девочка
В Стерлитамакском районе столкнулись КамАЗ и легковое авто: двое пострадавших
Происшествия
В Стерлитамакском районе столкнулись КамАЗ и легковое авто: двое пострадавших
В Башкирии увеличится число видеокамер на автодорогах
Политика
В Башкирии увеличится число видеокамер на автодорогах
Начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов попросил деньги на установку 600 камер
Экономика
Начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов попросил деньги на установку 600 камер
В Белокатайском районе насмерть сбили подростка
Происшествия
В Белокатайском районе насмерть сбили подростка
Нужно ли сдавать экзамены при замене водительского удостоверения при истечении срока его действия?
Общество
Нужно ли сдавать экзамены при замене водительского удостоверения при истечении срока его действия?
Тайное патрулирование на дорогах Башкирии может появиться в 2016 году
Общество / Это интересно
Тайное патрулирование на дорогах Башкирии может появиться в 2016 году
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: