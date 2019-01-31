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В Башкирии увеличился размер детских пособий

Добавлено: 31.01.19
Просмотров: 63
Рубрика: Экономика
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В Башкирии увеличился размер детских пособий

С 1 февраля 2019 года увеличатся размеры некоторых государственных пособий.

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В частности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет и пособие за постановку на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. В этом году их размер увеличился на 4,3%.

— Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет с 1 февраля 2019 года составит 3769,07 руб. — по уходу за первым ребенком и 7538,12 руб. — по уходу за вторым и последующими детьми. При рождении ребенка родители получат единовременное пособие в сумме 20 101,69 руб., — сообщили в Фонде соцстрахования Башкирии.

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