В Башкирии малоимущие семьи и часть пенсионеров бесплатно получат оборудование для просмотра цифрового ТВ
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Правительство Башкирии выпустило постановление, в котором определяется порядок выделения субсидий для предоставления нуждающимся бесплатных приставок, необходимых для перехода на цифровое вещание.
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Республика выделяет деньги акционерному обществу «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана». Списки нуждающихся в поддержке должны составить администрации городов и районов региона – их нужно передать в Агентство по печати и СМИ РБ. В документе говорится, что право на бесплатную установку оборудования имеют пенсионеры, получающие федеральную доплату к пенсии (то есть чья пенсия ниже установленного минимума), и малоимущие семьи с детьми, получающие пособие на ребенка. Всем, кто входит в указанную категорию, следует обратиться в Агентство по печати и СМИ РБ до 3 июня 2019 года.
Пособие выделяется один раз на одно домохозяйство. Отмечается, что сумма оборудования и его установки не должна превышать 6 тысяч рублей.
Напомним, ранее Радий Хабиров прервал доклад по этой теме главы агентства Бориса Мелкоедова за то, что тот позволил себе назвать пожилых женщин «бабками».
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