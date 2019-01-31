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В Иглинском районе построят следственный изолятор на 500 мест

Добавлено: 31.01.19
Просмотров: 84
Рубрика: Экономика
Теги: Иглинский район
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В Иглинском районе построят следственный изолятор на 500 мест

Новый следственный изолятор на 500 мест построят в Иглинском районе. Об этом сообщили на заседании Федеральной службы исполнения наказаний. Сейчас дорабатывается проектно-сметная документация.

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С 2010 в республике на 28% снизилась численность осужденных: сейчас под стражей находятся около 12 500 тысяч человек, сообщает Новости Башкирии сегодня. Сокращение количество спецконтингента затронуло практически все виды режима, отметили на заседании. За 2018 год в учреждения республики поступило более 700 осужденных из 30 субъектов страны. В целях улучшения условий пребывания заключенных региональное управление включено в федеральную целевую программу «Развитие уголовно-исполнительной системы России», реализация которой продолжится до 2026 года.
Антон Талалов, врио начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Башкортостан:
«В этой федеральной целевой программе предусмотрено строительство нового следственного изолятора в Иглинском районе с лимитом наполнения на 500 мест. Мы стараемся интегрироваться в жизнь республики именно с точки зрения производственных отношений. Производим товары для муниципальных нужд, государственных нужд, люки чугунные, деревообрабатывающая промышленность. Также занимаемся сельхозпродукцией. По сравнению с 2017 годом объем производства увеличен 6,5% и составил один миллиард 147 млн рублей».
Происшествия: в Иглинском районе в пожаре погибли женщина и две девочки 

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