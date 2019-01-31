В Иглинском районе построят следственный изолятор на 500 мест
Комментарии (0)
Новый следственный изолятор на 500 мест построят в Иглинском районе. Об этом сообщили на заседании Федеральной службы исполнения наказаний. Сейчас дорабатывается проектно-сметная документация.
Читайте также:В Иглинском районе поступило сообщении о заложенной бомбе в здании администрации района
Антон Талалов, врио начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Башкортостан:
«В этой федеральной целевой программе предусмотрено строительство нового следственного изолятора в Иглинском районе с лимитом наполнения на 500 мест. Мы стараемся интегрироваться в жизнь республики именно с точки зрения производственных отношений. Производим товары для муниципальных нужд, государственных нужд, люки чугунные, деревообрабатывающая промышленность. Также занимаемся сельхозпродукцией. По сравнению с 2017 годом объем производства увеличен 6,5% и составил один миллиард 147 млн рублей».Происшествия: в Иглинском районе в пожаре погибли женщина и две девочки
Читайте также
Экономика
В Калтасинском районе 100 домов подключили к газу
Здравоохранение
В Иглинском районе Башкирии построят новую поликлинику
Общество
В Кармаскалинском районе Башкирии построят общежитие для кинологов
Общество
В Белебее к 100-летию построят новый детский сад
Общество
Уфимец задолжал своим детям гигантскую сумму по алиментам
Общество
ФСБ дала мессенджерам 10 дней на передачу ключей шифрования
Общество
В Правительстве Башкирии рассмотрены дополнительные меры по трудоустройству инвалидов
Общество / Это интересно
В Башкирии самое большое количество разводов по России