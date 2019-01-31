В Иглинском районе построят следственный изолятор на 500 мест

Новый следственный изолятор на 500 мест построят в Иглинском районе. Об этом сообщили на заседании Федеральной службы исполнения наказаний. Сейчас дорабатывается проектно-сметная документация.



Антон Талалов, врио начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Башкортостан:



«В этой федеральной целевой программе предусмотрено строительство нового следственного изолятора в Иглинском районе с лимитом наполнения на 500 мест. Мы стараемся интегрироваться в жизнь республики именно с точки зрения производственных отношений. Производим товары для муниципальных нужд, государственных нужд, люки чугунные, деревообрабатывающая промышленность. Также занимаемся сельхозпродукцией. По сравнению с 2017 годом объем производства увеличен 6,5% и составил один миллиард 147 млн рублей».