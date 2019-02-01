В Чишминском районе запустят линию по бутилированию подсолнечного масла
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В ближайшие три года предприятие «Чишминское» инвестирует в новый проект больше двух миллиардов рублей. На заводе запустят итальянскую линию по бутилированию растительного масла, которая обеспечит создание 86 новых рабочих мест.
Врио главы Башкирии радий Хабиров отметил, что правительство поддерживает проект по всем пунктам и попросил подвести первые результаты его реализации через два месяца.
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