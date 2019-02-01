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В Чишминском районе запустят линию по бутилированию подсолнечного масла

Добавлено: 01.02.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Чишминский район
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В Чишминском районе запустят линию по бутилированию подсолнечного масла

В ближайшие три года предприятие «Чишминское» инвестирует в новый проект больше двух миллиардов рублей. На заводе запустят итальянскую линию по бутилированию растительного масла, которая обеспечит создание 86 новых рабочих мест.

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Запуск проекта был одобрен на правительственном совещании «Инвестчас». Сегодня предприятие производит фасовку до 400 тысяч бутылок продукта, но вскоре производительность вырастет в десятки раз - до 600 тонн масла в сутки. Расширение производства, по мнению экспертов, позволит поставлять качественную продукцию не только в республике, но и по всей России и за рубеж.

Врио главы Башкирии радий Хабиров отметил, что правительство поддерживает проект по всем пунктам и попросил подвести первые результаты его реализации через два месяца.

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