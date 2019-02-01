В Чишминском районе запустят линию по бутилированию подсолнечного масла

В ближайшие три года предприятие «Чишминское» инвестирует в новый проект больше двух миллиардов рублей. На заводе запустят итальянскую линию по бутилированию растительного масла, которая обеспечит создание 86 новых рабочих мест.



Запуск проекта был одобрен на правительственном совещании «Инвестчас». Сегодня предприятие производит фасовку до 400 тысяч бутылок продукта, но вскоре производительность вырастет в десятки раз - до 600 тонн масла в сутки. Расширение производства, по мнению экспертов, позволит поставлять качественную продукцию не только в республике, но и по всей России и за рубеж.Врио главы Башкирии радий Хабиров отметил, что правительство поддерживает проект по всем пунктам и попросил подвести первые результаты его реализации через два месяца.