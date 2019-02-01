В Башкирии появятся новые газонаполнительные станции

В пяти районах Башкирии в ближайшие два года намерены построить новые газонаполнительные компрессорные станции. Речь идет о строительстве объектов в Нефтекамске, Уфимском, Кармаскалинском, Дюртюлинском и Чишминском районах.



Проект строительства этих объектов руководство ООО «Газпром газомоторное топливо» представило на заседании в формате «Инвестиционного часа». Планируется, что на новые станции смогут трудоустроиться 55 человек. Общий объем инвестиций составит более 1 млрд рублей. Подобный опыт у компании уже был в Уфе и Сибае.