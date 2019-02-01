В Башкирии появятся новые газонаполнительные станции
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В пяти районах Башкирии в ближайшие два года намерены построить новые газонаполнительные компрессорные станции. Речь идет о строительстве объектов в Нефтекамске, Уфимском, Кармаскалинском, Дюртюлинском и Чишминском районах.
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