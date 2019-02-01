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Индексация детских пособий с 1 февраля 2019 года: размеры выплат в Башкирии

Добавлено: 01.02.19
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Рубрика: Экономика
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Индексация детских пособий с 1 февраля 2019 года: размеры выплат в Башкирии

С 1 февраля 2019 года проиндексированы пособия, связанные с материнством и детством. Постановление подписано Премьер-министром Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Проиндексированы государственные пособия гражданам, имеющим детей, в том числе единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет (минимальные размеры пособия) и пособие за постановку на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности. В этом году их размер увеличился на 4,3%. Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Башкортостану сообщает о размерах пособий с учетом районного коэффициента.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет составляет
3769,07 рублей — по уходу за первым ребенком. Прежде было 3 613, 68 рублей.
7538,12 рублей — по уходу за вторым и последующими детьми. Ранее выплачивалась сумма — 7 227,35 рублей.

При рождении ребенка родители получат единовременное пособие в сумме 20 101,69 рублей (было 19 272, 95 рублей).

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, увеличилось до 753,81 рублей.

Предельная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком, для пособий, назначенных с 1 января 2019 года, составляет 26 152,27 рублей за календарный месяц.

Кроме этого, ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком для официально трудоустроенных граждан в связи с повышением МРОТ с 1 января 2019 года не может быть ниже 5188,80 рублей в нашей республике. С первого января текущего года МРОТ в России составил 11280 рублей.

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