Индексация детских пособий с 1 февраля 2019 года: размеры выплат в Башкирии

С 1 февраля 2019 года проиндексированы пособия, связанные с материнством и детством. Постановление подписано Премьер-министром Правительства РФ Дмитрием Медведевым.



Проиндексированы государственные пособия гражданам, имеющим детей, в том числе единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет (минимальные размеры пособия) и пособие за постановку на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности. В этом году их размер увеличился на 4,3%. Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Башкортостану сообщает о размерах пособий с учетом районного коэффициента.



Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет составляет

3769,07 рублей — по уходу за первым ребенком. Прежде было 3 613, 68 рублей.

7538,12 рублей — по уходу за вторым и последующими детьми. Ранее выплачивалась сумма — 7 227,35 рублей.



При рождении ребенка родители получат единовременное пособие в сумме 20 101,69 рублей (было 19 272, 95 рублей).



Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, увеличилось до 753,81 рублей.



Предельная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком, для пособий, назначенных с 1 января 2019 года, составляет 26 152,27 рублей за календарный месяц.



Кроме этого, ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком для официально трудоустроенных граждан в связи с повышением МРОТ с 1 января 2019 года не может быть ниже 5188,80 рублей в нашей республике. С первого января текущего года МРОТ в России составил 11280 рублей.



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