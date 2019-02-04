Делегация из Турции заинтересовалась молочным и мясным производством в Дюртюлинском районе

Накануне в Дюртюлинском районе побывала делегация из Турции. В рамках визита в Башкирию гости посетили агропредприятие имени Валиева. Об этом сообщает сайт районной администрации.



По словам гостей, в Турции возникла потребность в поставках молочного и мясного сырья в связи с ростом числа отдыхающих. Дюртюлинцы могут стать партнерами для Турции, отправляя на импорт качественную сельхозпродукцию. Турецкая делегация посетила все фермы, где на зимнем стойловом содержании находятся ухоженные, откормленные лошади и быки, растет молодняк. Кроме того, гости заинтересовались процессом работы доильного отделения, состоянием и методом хранения кормов.Во время обеда гости попробовали и оценили блюда башкирско-татарской кухни. Представитель турецкой стороны отметил, что на местный ассортимент можно смело ставить знак качества. Возможно, что итогом данного визита станет соглашение на поставку сельхозпродукции за границу, которое даст возможность привлечь в район новые инвестиции.