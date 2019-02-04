Делегация из Турции заинтересовалась молочным и мясным производством в Дюртюлинском районе
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Накануне в Дюртюлинском районе побывала делегация из Турции. В рамках визита в Башкирию гости посетили агропредприятие имени Валиева. Об этом сообщает сайт районной администрации.
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Во время обеда гости попробовали и оценили блюда башкирско-татарской кухни. Представитель турецкой стороны отметил, что на местный ассортимент можно смело ставить знак качества. Возможно, что итогом данного визита станет соглашение на поставку сельхозпродукции за границу, которое даст возможность привлечь в район новые инвестиции.
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