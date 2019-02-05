В Башкирии большая часть перевозчиков не платит налоги

Временно исполняющий обязанности глава РБ Радий Хабиров констатировал, что силовые ведомства «могут, когда хотят», когда на оперативном совещании в правительстве РБ выяснилось - нелегальных перевозчиков в городах республики не осталось. Удалить нелегалов с рынка пассажироперевозок получилось после того, как три месяца назад все правоохранительные и государственные структуры объединились и начали действовать совместно.



- Наблюдаются единичные случаи - в Стерлитамаке работала транспортная компания № 1, которая являлась дочерней структурой ранее действовавшего в РБ крупнейшего нелегального перевозчика фирмы «Транс-лайн», но сегодня 14 автобусов арестованы, а в прокуратуру Стерлитамака направлено требование лишить эту компанию права перевозить пассажиров.

- Я так понимаю, что волну нелегальных перевозчиков в городах мы сбили, - сказал Радий Хабиров. - Будем этот факт констатировать, что очень важно - когда мы хотим, мы можем. Это первое. Теперь важно, чтобы этот рынок, после того, как его освободили от нелегальных перевозок, стал качественным. Начиная с современных транспортных средств и кончая сервисами, удобными для граждан.

- Полнота сборов от этого вида деятельности очень далека от полноты, простите за тавтологию, - сообщил глава налоговой службы РБ Марат Вахитов. - 308 налогоплательщиков в республике сегодня имеют лицензию на право пассажирских перевозок, из них только 33 - это юридические лица и большая часть перевозчиков находится на режимах упрощенных систем налогообложения.

- Сразу оснастить весь парк кассовыми аппаратами не получится - это и недешево и займет длительное время по срокам, - сказал главный налоговик Башкирии. - Но существует масса практик, как исключить водителя из цепочки принятия денежных средств. Есть решения технические и они очень простые и дешевые. Водитель не будет принимать денежных средств, его обязанность будет обеспечить проезд пассажиров из пункта «А» в пункт «Б». Это сразу позволит учесть доходы от этого вида деятельности и увеличит полноту налогообложений.

По словам главы регионального управления госавтодорнадзора Сергея Мережко, «деятельность нелегальных перевозчиков на территории республики в целом пресечена».Правоохранители сообщили, что «нелегальные перевозки исключены из перевозочного процесса в Уфе и городах республики», а большая часть нелегалов перешла на работу в официальные компании.Интересно, что башкирские налоговики, несмотря на то, что рынок пассажироперевозок стал легальным, этого не почувствовали. Все сборы с пассажиров по-прежнему идут наличными деньгами, а автопредприятия работают непрозрачно.По словам Марата Мусаевича, 86 процентов налогов за перевозочную деятельность, а также налоги на зарплату в Башкирии платят только три предприятия - «Башавтотранс», «МУЭТ» и стерлитамакское автотранспортное предприятие. Остальные перевозчики уходят от налогообложения, даже не декларируя, сколько людей у них работает.Г-н Вахитов объяснил, что с 1 июля 2019 года вступает в силу закон об обязательном оснащении всех видов предпринимательской деятельности контрольно-кассовой техникой, работающей в системе онлайн.Председатель Госкомимитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов рассказал, что подобная техническая система уже готовится к внедрению. Тимур Рафисович утверждает, что уже нашелся инвестор, готовый оснастить уфимские автобусы валидаторами - он будет получать небольшой процент от проведенных транзакций. В случае, если эта система заработает, что от наведения порядка на рынке пассажироперевозок выиграет не только пассажир, но и казна.