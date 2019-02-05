В Башкирии единовременное пособие при рождении ребенка составит 20 101 рубль
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Как сообщили в минтруде республики, в республике минимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет сейчас составляет 3 769,07 руб. на первого ребенка и 7 538,12 руб. - на второго и последующих.
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