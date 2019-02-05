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В Башкирии единовременное пособие при рождении ребенка составит 20 101 рубль

Добавлено: 05.02.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии единовременное пособие при рождении ребенка составит 20 101 рубль

Как сообщили в минтруде республики, в республике минимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет сейчас составляет 3 769,07 руб. на первого ребенка и 7 538,12 руб. - на второго и последующих.

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По информации ведомства, при рождении ребенка родителям выплатят единовременное пособие в размере 20 101,69 руб. Единовременная выплата женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, будет составлять 753,81 рублей. Предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, назначенного с первого января этого года, составляет 26 152,27 руб.

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