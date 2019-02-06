Частным перевозчикам Башкирии потребуется около 150 тысяч рублей для оснащения маршруток по новым требованиям
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Перевозчики назвали сумму, необходимую для оборудования маршруток по новым требованиям. Оснащение одного автобуса обойдется перевозчикам примерно в 150 тысяч рублей, сообщает Новости Башкирии сегодня.
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По данным уфимской администрации, сейчас в городе курсирует около 2 тысяч частных автобусов. Изменение маршруток в соответствии с требованиями властей может обойтись перевозчикам на сумму около 300 млн рублей.
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