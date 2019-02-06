Частным перевозчикам Башкирии потребуется около 150 тысяч рублей для оснащения маршруток по новым требованиям

Перевозчики назвали сумму, необходимую для оборудования маршруток по новым требованиям. Оснащение одного автобуса обойдется перевозчикам примерно в 150 тысяч рублей, сообщает Новости Башкирии сегодня.



– 35 тысяч рублей стоит тахограф, который мы обязаны установить на весь подвижной состав до первого июля, во избежание административной ответственности. 3,7 тысяч рублей – цена карты на одного водителя, которых на каждом маршруте по 2 человекам, итого 7,4 тысячи. 20 тысяч рублей – ориентировочная стоимость речевого автоинформатора об остановках на двух языках. 25 тысяч – затраты на онлайн-кассы для безналичных расчетов за проезд, а оставшаяся сумма покроет покраску автобуса в цвета башкирского триколора, – пояснил владелец одной из крупнейших городских пассажирских транспортных компаний Фанис Батыров.По данным уфимской администрации, сейчас в городе курсирует около 2 тысяч частных автобусов. Изменение маршруток в соответствии с требованиями властей может обойтись перевозчикам на сумму около 300 млн рублей.