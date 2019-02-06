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В Башкирии число тех кто платит налог на роскошь выросло до 1125 человек

Добавлено: 06.02.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии число тех кто платит налог на роскошь выросло до 1125 человек

В Башкирии 1125 человек платят налог на роскошь. Он распространяется на автомобили дороже 3 млн рублей. Об этом сообщает УФНС по РБ.

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В Башкирии зарегистрировано 1125 единиц таких автомобилей. В 2017 году их было на 98 меньше. Собственники таких автомобилей платят повышенный налог.

Всего в республике зарегистрировано 1,1 млн транспортных средств. В прошлом году сумма начислений составила 2,7 млрд рублей. Более миллиона граждан воспользовались льготами на сумму 1,8 млрд рублей.

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