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Стала известна максимальная плата родителей за детский сад в Башкирии

Добавлено: 07.02.19
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Рубрика: Экономика
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Стала известна максимальная плата родителей за детский сад в Башкирии

Правительство Башкирии установило максимальный размер родительской платы за пребывание ребенка в детском саду для муниципалитетов республики на 2019 год. Соответствующее постановление подписал врио Главы региона Радий Хабиров.

Согласно опубликованному документу, больше других придется платить за детский сад в Уфе и Уфимском районе — 2839 и 2627 рублей, соответственно.⠀

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В Стерлитамаке и Давлекановском районе максимальный размер платы за детсад примерно одинаков — 2550 и 2503 рубля в месяц. В Салавате — 2366 рублей.

В шести других муниципалитетах: Октябрьском, Нефтекамске, Иглинском, Калтасинском, Белебеевском и Учалинском районах максимальная плата для родителей за пребывание их детей в детских садах составит немногим более 2200 рублей.

Меньше других этот показатель установлен на 2019 год для родителей Зилаирского и Аургазинского районов — 1148 и 1185 рублей, соответственно.

Как сообщало в декабре агентство «Башинформ», ранее закон позволял увеличивать размер платы за детский сад неоднократно в течение года. Сейчас это можно сделать только один раз в начале года.

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях составит 1617,2 рублей. От этой суммы и будет рассчитываться размер компенсационных выплат на уменьшение родительской платы.

Родители имеют право на компенсацию платы за детсады, напомнили в Министерстве образования республики. Так, если в семье один ребенок посещает детский сад, то компенсация составит 20% (323,44 рубля) от оплаченной суммы, два — 50% (808,6 рубля), три и более — 70% (1132 рубля).

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