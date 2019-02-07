Автопарк Минлесхоза Башкирии пополнился новой спецтехникой и оборудованием

Автопарк министерства лесного хозяйства республики пополнился новой техникой. В Уфимском районе состоялась ее передача подведомственным учреждениям.

Сегодня лесхозы и Лесопожарный центр Башкирии получили 60 единиц автотракторной техники, а также около 200 единиц навесного лесопожарного и лесохозяйственного инвентаря. На эти цели Правительство республики выделило более 270 млн рублей. Обновление автопарка ведется в рамках проектной инициативы по увеличению освоения расчетной лесосеки. Ожидается, что в результате объем заготовки древесины увеличится.