Автопарк Минлесхоза Башкирии пополнился новой спецтехникой и оборудованием
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Автопарк министерства лесного хозяйства республики пополнился новой техникой. В Уфимском районе состоялась ее передача подведомственным учреждениям.открылся офис МФЦ
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