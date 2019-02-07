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Автопарк Минлесхоза Башкирии пополнился новой спецтехникой и оборудованием

Добавлено: 07.02.19
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Рубрика: Экономика
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Автопарк Минлесхоза Башкирии пополнился новой спецтехникой и оборудованием

Автопарк министерства лесного хозяйства республики пополнился новой техникой. В Уфимском районе состоялась ее передача подведомственным учреждениям.

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Сегодня лесхозы и Лесопожарный центр Башкирии получили 60 единиц автотракторной техники, а также около 200 единиц навесного лесопожарного и лесохозяйственного инвентаря. На эти цели Правительство республики выделило более 270 млн рублей. Обновление автопарка ведется в рамках проектной инициативы по увеличению освоения расчетной лесосеки. Ожидается, что в результате объем заготовки древесины увеличится.
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