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Любовный гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года

Добавлено: 08.04.19
Просмотров: 125
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на неделю
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Любовный гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года

Любовный гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года

Любовный гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года Овен

Проникнет творческая энергия и в сферу личных отношений, что скажется на ней самым положительным образом. Вы обнаружите, что многих «проблемных» ситуаций можно избежать, стоит лишь отказаться от некоторых шаблонов поведения.


Любовный гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года Телец

В центре внимания окажутся бытовые вопросы: обустройство или поиск жилья. Кто-то примет решение переехать к партнеру, кто-то задумается о приобретении собственной жилплощади и начнет искать соответствующую информацию.


Любовный гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года Близнецы

Предпримите еще одну попытку найти взаимопонимание с партнером. Вы, конечно, можете махнуть на все рукой и с гордо поднятой головой покинуть поле боя. Но уже через пару дней поймете, что совершили ошибку.


Любовный гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года Рак

Любовь партнера будет проявляться скорее в поступках, нежели словах. Вас окружат заботой и станут внимательно следить, чтобы настроение ваше было хорошим. Вам, в свою очередь, советуем отвечать тем же.


Любовный гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года Лев

Не навязывайте свое мнение - сейчас ему действительно не до экспериментов. Вероятно, ваша половинка испытывает большое напряжение на работе, и придя домой, просто хочет отдохнуть. Нет ничего страшного, если раз или два вы выйдете в свет без нее.


Любовный гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года Дева

Вероятно, испытаете сильную тягу к прекрасному: захотите побывать на выставке, концерте или театральном представлении. И возможность осуществить желаемое наверняка появится!


Любовный гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года Весы

Не игнорируйте это свое желание: минимизируйте контакты с окружающими, откажитесь от дружеских посиделок и посещения светских мероприятий. Проводите время за чтением книг или просмотром фильмов.


Любовный гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года Скорпион

На этой неделе, вам, скорее всего, окажется трудно усидеть на месте. Что ни день, то встреча с друзьями, поход в кино или театр либо просто прогулка по городу. Не исключено, что во время одной из таких прогулок и завяжется интересное знакомство!


Любовный гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года Стрелец

Для текущих отношений середина июля - время вполне гармоничное. Вы сумеете так организовать рабочее время, чтобы уделять больше внимания второй половинке, и она непременно это оценит.


Любовный гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года Козерог

Вероятно, процесс самопознания окажется не таким уж безболезненным. Вы можете не только пересмотреть цели и планы, но и изменить отношение к близким людям. Но главное - сейчас вы поймете, чего действительно хотите от жизни и как этого достичь.


Любовный гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года Водолей

Это хорошее время для обсуждения будущего - не исключено, что именно сейчас вы примете решение начать совместную жизнь, заключить брак, завести ребенка или... расстаться.


Любовный гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года Рыбы

Поездка, в которую вы отправитесь, доставит массу удовольствия! А если по каким-то причинам вы не сможете отправиться в путь, займитесь планированием будущего отпуска: поинтересуйтесь ценами на путевки, экскурсии, почитайте о достопримечательностях места и т.д. И помните: мысли материальны!

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