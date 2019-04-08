Любовный гороскоп на сегодня 8 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 8 апреля 2019 Овен

В этот день вас будет очень легко задеть за живое, ранить или обидеть. Конечно, ваши родные, любимые и близкие это заметят и будут активно щадить ваши чувства, однако и вам следует за собой последить. Если вы заранее будете знать, что причинит вам боль, лучше этого по возможности избежать.



Если до сегодняшнего дня у вас было несколько поклонников, то нынче подходящий день, чтобы сделать выбор в пользу одного из них. Вам уже порядком надоело путать их голоса и гадать, кому из них что вы рассказывали. Впрочем, вполне возможно, что у счастливого избранника вы тоже окажетесь не в одном экземпляре.Сегодня благоприятный день для того, чтобы познакомить вашего любимого человека с родителями или друзьями - в общем, с теми, кто вам близок и дорог. Именно в этот день велика вероятность того, что они друг другу понравятся и потому очень захотят продолжить общение.Сегодня вашему любимому человеку будет казаться, что у него исключительное чувство юмора, вы же не сможете с этим согласиться во многих случаях. Звезды рекомендуют намекать вашей половинке на то, что некоторые темы для вас вовсе не являются смешными, занятными и забавными.В этот день ваш любимый человек будет старательно скрывать от вас свои чувства по отношению к вам, однако у него это не получится: все будет прекрасно читаться в его глазах. Постарайтесь увидеть в них истину, и не мучить вашу половинку подбором слов. Нужных не найдет, даже если очень захочет.Эксперименты над людьми запрещены Женевской конвенцией. Сегодня вам нужно об этом помнить постоянно, потому что то и дело внутри вас будет появляться маленький чертёнок, предлагающий поцеловать кого-то или позаигрывать с кем-то просто из любопытства: а что дальше будет. А это эксперимент в чистом виде.Сегодня некая третья сила, которая от вас никоим образом зависеть не будет, помешает вам реализовать какие-то ваши планы в области личной жизни. Постарайтесь однако противостоять им и сделать все возможное для того, чтобы ничто не смогло испортить вам совместного дня или вечера.Сегодня вы поймете, что это такое, когда разум отказывается контролировать чувства. Это будет похоже на бурю, ураган и безумие одновременно, но по окончании сего действа вам будет весьма обидно, что оно уже закончилось и очень захочется повторить. Не злоупотребляйте только терпением вашей половинки!Сегодня вы выясните новые интригующие подробности о жизни вашего любимого человека. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы эти подробности не испортили вам дальнейшие отношения с вашей половинкой, ибо вероятность подобного развития событий, к сожалению, есть.Сегодня вашему любимому человеку будет невдомек, что вы затеваете нечто для того, чтобы его жизнь стала еще ярче, радостнее и насыщеннее. Поэтому затевайте, ничего не боясь: сюрприз должен будет получиться обменным. Если, конечно, все пойдет по плану.Поменяйтесь сегодня со своей половинкой ролями. Пусть теперь она руководит всеми вашими действиями – а вы беспрекословно подчиняйтесь. Или, наоборот, попробуйте управлять каждым ее шагом, почувствуйте ответственность за несамостоятельного человека, для которого каждое ваше слово - закон. Теперь понимаете, как вашему любимому сложно с вами живется?Если вы еще не нашли свою половинку – сегодня шанс ее найти очень велик. Для этого нужно всего лишь внимательнее приглядеться к человеку, который нечаянно вас толкнет или наступит вам на ногу. Звезды утверждают: вероятность того, что это будет ваша судьба, очень велика.