Гороскоп на 8 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 апреля в 14:12.

Фаза Луны 8 апреля 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 8.04.2019 - 3-4 лунный день.

Луна в знаке зодиака 8.04.2019 - Луна в Тельце.



День будет беспокойным, но интересным и благоприятным. Появляются новые профессиональные задачи, а вместе с ними – возможность проявить себя, показать, на что вы способны. Вероятно получение предложений о сотрудничестве, приняв которые, вы подниметесь по служебной лестнице.Сегодня Вам представится прекрасная возможность насладиться признанием со стороны своих коллег. Но прежде чем Вы сможете это сделать, Вы должны будете добиться заметного прогресса в своих нынешних начинаниях и проектах. Только в этом случае Вы будете чувствовать, что действительно заслужили эти приятные комплименты.Излишняя подозрительность зачастую оправдана, поскольку позволит Вам заметить подвох намного раньше, чем он нанесет значительный ущерб. Но сегодня, если Вы вдруг кто-то Вас насторожит, нет повода для беспокойства. Ваши ощущения чересчур сильны, а потому Вы можете искать подводные камни там, где их вовсе нет.Вы понятия не имеете, чем себя занять, поэтому можете заняться, чем угодно - все доступные Вам варианты в равной степени приемлемы. Если же какое-то Ваше начинание окончится крахом, то просто принимайтесь за следующую идею. Рано или поздно Вам удастся найти то, что доставит Вам массу удовольствия и радости.Сделать много дел - это очень хорошо, но еще лучше будет, если Вы будете в отличном настроении, когда ими займетесь. Позитивный настрой поможет Вам пройти долгий извилистый путь и, в конце концов, добиться желаемого без особого труда. Если Вы чувствуете себя разбитым, значит пришло время сделать паузу и немного отдохнуть.Сегодня Вы сможете отсеять все лишнее и несущественное в общении с окружающими Вас людьми и сконцентрировать свое внимание на той информации, которая Вам действительно нужна. Особенно полезным этот навык будет в общении с одним из Ваших робких подчиненных, который будет жутко нервничать и запинаться в разговоре с Вами.Сегодня окружающие Вас люди будут не слишком благосклонно воспринимать Ваши предложения и идеи, но только в тех случаях, когда Вы будете пытаться давать им советы относительно каких-то их стремлений и проектов. Никому не нравится, когда ему пытаются указывать, что делать, поэтому сконцентрируйтесь лучше на собственных делах.Не позволяйте, чтобы проблемы и заботы Вашей семейной жизни мешали выкладываться Вам по максимуму на работе. Сконцентрируйте все свое внимание на решении незначительных бытовых вопросов, а затем переходите к более важным делам, чтобы впоследствии они не отвлекали Вас от Ваших рабочих проектов и начинаний.Вас может переполнять кипучая энергия или же, наоборот, Вы ее почти не будет, в любом случае Вы должны сохранить ее на будущее. Вскоре Вам понадобятся все Ваши запасы внутренних сил и произойдет это весьма неожиданно. Подготовьтесь к этому и по возможности научитесь воспринимать и понимать новые идеи и новых людей, которые вскоре войдут в Вашу жизнь.Вам не придется копать слишком глубоко, чтобы добраться до комика, который сидит где-то внутри Вас. А он, в свою очередь, поможет Вам во всех начинаниях и значительно облегчит Вам жизнь. Вы удивитесь, насколько легко чувство юмора может растопить лед непонимания и недоверия. Кроме того, у Вас появится прекрасная возможность наладить с его помощью отношения с детьми, своими или чужими.Вам очень нравится общаться со своими коллегами, но и времяпровождение с друзьями и родными доставляет Вам ничуть не меньше удовольствия. Сегодняшний день прекрасно подходит для того, чтобы устроить какое-нибудь социальное мероприятие, которое позволило бы Вам объединить две эти социальные среды.Не тратьте ни минуты на мысли об офисе. Вместо этого сконцентрируйтесь на каком-нибудь веселом времяпровождении. Найдите необычное местечко, где Вы сможете поужинать, или возьмите посмотреть какой-нибудь заграничный фильм - занимайтесь чем угодно, главное не следуйте рутине своих будней.