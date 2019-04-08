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Гороскоп на 8 апреля 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 08.04.19
Просмотров: 106
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 8 апреля 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 8 апреля 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 апреля в 14:12.
Фаза Луны 8 апреля 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 8.04.2019 - 3-4 лунный день.
Луна в знаке зодиака 8.04.2019 - Луна в Тельце.

Гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 8 апреля 2019 Овен
День будет беспокойным, но интересным и благоприятным. Появляются новые профессиональные задачи, а вместе с ними – возможность проявить себя, показать, на что вы способны. Вероятно получение предложений о сотрудничестве, приняв которые, вы подниметесь по служебной лестнице.

Гороскоп на 8 апреля 2019 Телец
Сегодня Вам представится прекрасная возможность насладиться признанием со стороны своих коллег. Но прежде чем Вы сможете это сделать, Вы должны будете добиться заметного прогресса в своих нынешних начинаниях и проектах. Только в этом случае Вы будете чувствовать, что действительно заслужили эти приятные комплименты.

Гороскоп на 8 апреля 2019 Близнецы
Излишняя подозрительность зачастую оправдана, поскольку позволит Вам заметить подвох намного раньше, чем он нанесет значительный ущерб. Но сегодня, если Вы вдруг кто-то Вас насторожит, нет повода для беспокойства. Ваши ощущения чересчур сильны, а потому Вы можете искать подводные камни там, где их вовсе нет.

Гороскоп на 8 апреля 2019 Рак
Вы понятия не имеете, чем себя занять, поэтому можете заняться, чем угодно - все доступные Вам варианты в равной степени приемлемы. Если же какое-то Ваше начинание окончится крахом, то просто принимайтесь за следующую идею. Рано или поздно Вам удастся найти то, что доставит Вам массу удовольствия и радости.

Гороскоп на 8 апреля 2019 Лев
Сделать много дел - это очень хорошо, но еще лучше будет, если Вы будете в отличном настроении, когда ими займетесь. Позитивный настрой поможет Вам пройти долгий извилистый путь и, в конце концов, добиться желаемого без особого труда. Если Вы чувствуете себя разбитым, значит пришло время сделать паузу и немного отдохнуть.

Гороскоп на 8 апреля 2019 Дева
Сегодня Вы сможете отсеять все лишнее и несущественное в общении с окружающими Вас людьми и сконцентрировать свое внимание на той информации, которая Вам действительно нужна. Особенно полезным этот навык будет в общении с одним из Ваших робких подчиненных, который будет жутко нервничать и запинаться в разговоре с Вами.

Гороскоп на 8 апреля 2019 Весы
Сегодня окружающие Вас люди будут не слишком благосклонно воспринимать Ваши предложения и идеи, но только в тех случаях, когда Вы будете пытаться давать им советы относительно каких-то их стремлений и проектов. Никому не нравится, когда ему пытаются указывать, что делать, поэтому сконцентрируйтесь лучше на собственных делах.

Гороскоп на 8 апреля 2019 Скорпион
Не позволяйте, чтобы проблемы и заботы Вашей семейной жизни мешали выкладываться Вам по максимуму на работе. Сконцентрируйте все свое внимание на решении незначительных бытовых вопросов, а затем переходите к более важным делам, чтобы впоследствии они не отвлекали Вас от Ваших рабочих проектов и начинаний.

Гороскоп на 8 апреля 2019 Стрелец
Вас может переполнять кипучая энергия или же, наоборот, Вы ее почти не будет, в любом случае Вы должны сохранить ее на будущее. Вскоре Вам понадобятся все Ваши запасы внутренних сил и произойдет это весьма неожиданно. Подготовьтесь к этому и по возможности научитесь воспринимать и понимать новые идеи и новых людей, которые вскоре войдут в Вашу жизнь.

Гороскоп на 8 апреля 2019 Козерог
Вам не придется копать слишком глубоко, чтобы добраться до комика, который сидит где-то внутри Вас. А он, в свою очередь, поможет Вам во всех начинаниях и значительно облегчит Вам жизнь. Вы удивитесь, насколько легко чувство юмора может растопить лед непонимания и недоверия. Кроме того, у Вас появится прекрасная возможность наладить с его помощью отношения с детьми, своими или чужими.

Гороскоп на 8 апреля 2019 Водолей
Вам очень нравится общаться со своими коллегами, но и времяпровождение с друзьями и родными доставляет Вам ничуть не меньше удовольствия. Сегодняшний день прекрасно подходит для того, чтобы устроить какое-нибудь социальное мероприятие, которое позволило бы Вам объединить две эти социальные среды.

Гороскоп на 8 апреля 2019 Рыбы
Не тратьте ни минуты на мысли об офисе. Вместо этого сконцентрируйтесь на каком-нибудь веселом времяпровождении. Найдите необычное местечко, где Вы сможете поужинать, или возьмите посмотреть какой-нибудь заграничный фильм - занимайтесь чем угодно, главное не следуйте рутине своих будней.

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