Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Любовный гороскоп на сегодня 9 апреля 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 9 апреля 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 09.04.19
Просмотров: 105
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
Комментарии (0)
Загрузка...
Любовный гороскоп на сегодня 9 апреля 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 9 апреля 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 9 апреля 2019 Овен
Сегодня вашему любимому человеку не захочется в чем бы то ни было помогать вам бескорыстно. Он будет всячески подчеркивать, каких трудов ему все это стоит и какие жертвы он приносит вам своей помощью. Стоит задуматься, не поискать ли помощи по другому адресу.

Любовный гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года

Читайте также:

Любовный гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года
Любовный гороскоп на 9 апреля 2019 Телец
Нынешний месяц - ваш месяц! И сегодня вы в этом очередной раз убедитесь. Удача поплывёт вам в руки. Главное - её не упустить. Поэтому не стесняйтесь отвечать искренними улыбками на улыбки прохожих, дарить всем радость и свет. Окупится сторицей!

Любовный гороскоп на 9 апреля 2019 Близнецы
Сегодня вам с трудом будет даваться то, что еще вчера делалось с легкостью, практически незаметно. Что может стать причиной возмущенного непонимания со стороны вашего любимого человека. Остается надеяться на то, что он примет вашу внезапную слабость близко к сердцу и сделает все возможное для того, чтобы вам помочь.

Любовный гороскоп на 9 апреля 2019 Рак
Сегодня ваши шансы на личное счастье велики как никогда. Поэтому прилагайте все возможные и невозможные усилия для того, чтобы извлечь из этого дня максимум пользы и удовольствия. Иначе потом будете очень жалеть о том, что не достаете зубами до локтей: даже не покусать.

Любовный гороскоп на 9 апреля 2019 Лев
Как вы думаете, для чего вашему партнёру сегодня может понадобиться крупная сумма денег? Ответ, очевидно, знает только он. Если вы не догадываетесь, может быть, лучше спросить у него напрямик? Звёзды подозревают, что он готовит вам приятный сюрприз. Вы не пожалеете, что ничего не знали заранее.

Любовный гороскоп на 9 апреля 2019 Дева
Сегодня вечером вас долго и упорно кто-то будет выводить на ссору. Не поддавайтесь на дешёвые провокации! Ведите себя, как ни в чём не бывало, и от вас вскоре отстанут. Займитесь лучше чем-нибудь с детьми. Допоздна засиживаться не советуем - есть опасность заработать бессонницу.

Любовный гороскоп на 9 апреля 2019 Весы
Сегодня вашему любимому человеку будет казаться, что у него исключительное чувство юмора, вы же не сможете с этим согласиться во многих случаях. Звезды рекомендуют намекать вашей половинке на то, что некоторые темы для вас вовсе не являются смешными, занятными и забавными.

Любовный гороскоп на 9 апреля 2019 Скорпион
Сегодня вашему любимому человеку не стоит быть слишком уверенным в своих силах, поскольку они у него не будут бесконечными. Ему в экстренном случае придется подпитываться энергией от вас, а она у вас тоже не бесконечна, причем отнюдь. Напомните ему об этом.

Любовный гороскоп на 9 апреля 2019 Стрелец
Сегодня вашему любимому человеку будет скучно заниматься монотонным и однообразным делом, поэтому он постоянно будет отвлекаться. Преимущественно на общение с вами. Поэтому когда будете планировать свой сегодняшний день, учтите объёмы общения по телефону, ICQ или лично.

Любовный гороскоп на 9 апреля 2019 Козерог
В этот день ваш любимый человек не сможет сказать вам всё, что думает о вас и ваших с ним отношениях, потому что ему не хватит смелости, слов или ещё чего-нибудь в том же роде. Придётся вам всё додумывать и договаривать за него. Только не перестарайтесь: а вдруг ничего подобного он в виду и не имел?

Любовный гороскоп на 9 апреля 2019 Водолей
Сегодня вы проявите себя не особо понятливым человеком. Это может вызвать совершенно естественное раздражение и чревато если не разрывом, то крупной ссорой. Избежать такого развития событий поможет готовность сделать то, чего от вас требуют, не вникая в подробности и не пытаясь осмыслить происходящее.

Любовный гороскоп на 9 апреля 2019 Рыбы
Сегодня в вашей жизни что-то стремительно изменится, причем непонятно в какую сторону. Вам потребуется потом не одна неделя, а может, и не один месяц для того, чтобы адекватно оценить последствия этого дня. Пока что стоит полагаться лишь на свою интуицию, больше ничего вам не поможет.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Любовный гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года
Гороскоп
Любовный гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года
Любовный гороскоп на сегодня 7 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 7 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 5 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 5 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 4 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 4 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 3 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 3 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 2 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 2 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 1 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 1 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 6 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 6 января 2019 года для всех знаков зодиака
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: