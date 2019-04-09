Любовный гороскоп на сегодня 9 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 9 апреля 2019 Овен

Сегодня вашему любимому человеку не захочется в чем бы то ни было помогать вам бескорыстно. Он будет всячески подчеркивать, каких трудов ему все это стоит и какие жертвы он приносит вам своей помощью. Стоит задуматься, не поискать ли помощи по другому адресу.



Нынешний месяц - ваш месяц! И сегодня вы в этом очередной раз убедитесь. Удача поплывёт вам в руки. Главное - её не упустить. Поэтому не стесняйтесь отвечать искренними улыбками на улыбки прохожих, дарить всем радость и свет. Окупится сторицей!Сегодня вам с трудом будет даваться то, что еще вчера делалось с легкостью, практически незаметно. Что может стать причиной возмущенного непонимания со стороны вашего любимого человека. Остается надеяться на то, что он примет вашу внезапную слабость близко к сердцу и сделает все возможное для того, чтобы вам помочь.Сегодня ваши шансы на личное счастье велики как никогда. Поэтому прилагайте все возможные и невозможные усилия для того, чтобы извлечь из этого дня максимум пользы и удовольствия. Иначе потом будете очень жалеть о том, что не достаете зубами до локтей: даже не покусать.Как вы думаете, для чего вашему партнёру сегодня может понадобиться крупная сумма денег? Ответ, очевидно, знает только он. Если вы не догадываетесь, может быть, лучше спросить у него напрямик? Звёзды подозревают, что он готовит вам приятный сюрприз. Вы не пожалеете, что ничего не знали заранее.Сегодня вечером вас долго и упорно кто-то будет выводить на ссору. Не поддавайтесь на дешёвые провокации! Ведите себя, как ни в чём не бывало, и от вас вскоре отстанут. Займитесь лучше чем-нибудь с детьми. Допоздна засиживаться не советуем - есть опасность заработать бессонницу.Сегодня вашему любимому человеку будет казаться, что у него исключительное чувство юмора, вы же не сможете с этим согласиться во многих случаях. Звезды рекомендуют намекать вашей половинке на то, что некоторые темы для вас вовсе не являются смешными, занятными и забавными.Сегодня вашему любимому человеку не стоит быть слишком уверенным в своих силах, поскольку они у него не будут бесконечными. Ему в экстренном случае придется подпитываться энергией от вас, а она у вас тоже не бесконечна, причем отнюдь. Напомните ему об этом.Сегодня вашему любимому человеку будет скучно заниматься монотонным и однообразным делом, поэтому он постоянно будет отвлекаться. Преимущественно на общение с вами. Поэтому когда будете планировать свой сегодняшний день, учтите объёмы общения по телефону, ICQ или лично.В этот день ваш любимый человек не сможет сказать вам всё, что думает о вас и ваших с ним отношениях, потому что ему не хватит смелости, слов или ещё чего-нибудь в том же роде. Придётся вам всё додумывать и договаривать за него. Только не перестарайтесь: а вдруг ничего подобного он в виду и не имел?Сегодня вы проявите себя не особо понятливым человеком. Это может вызвать совершенно естественное раздражение и чревато если не разрывом, то крупной ссорой. Избежать такого развития событий поможет готовность сделать то, чего от вас требуют, не вникая в подробности и не пытаясь осмыслить происходящее.Сегодня в вашей жизни что-то стремительно изменится, причем непонятно в какую сторону. Вам потребуется потом не одна неделя, а может, и не один месяц для того, чтобы адекватно оценить последствия этого дня. Пока что стоит полагаться лишь на свою интуицию, больше ничего вам не поможет.