Гороскоп на 9 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 апреля в 14:12.

Фаза Луны 9 апреля 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 9.04.2019 - 4-5 лунный день.

Луна в знаке зодиака 9.04.2019 - Луна в Близнецах.



Похоже, что сегодня Ваша работа может свести Вас с представителями высшего общества. Старайтесь, однако, не впадать в эйфорию и держать себя в руках в общении с людьми, которых Вы доселе видели только на обложках журналов и газет. Помните: Вы представляете лицо своей компании, поэтому сохраняйте достоинство и профессионализм.К чему делать все самостоятельно, если Вас окружает множество людей, которые готовы Вам помочь? И не переживайте по поводу того, что кто-то из них может попытаться присвоить себе Вашу славу. Когда-нибудь в будущем Вы непременно сумеете отблагодарить своих помощников и оказать им взаимную услугу.На то, как будут развиваться события сегодня, немалое, чтобы не сказать удивительно большое, влияние окажут дела давно минувших дней. Так как прошлое уже изменить не удастся, течение нынешнего дня в рамки ваших планов запихнуто быть никак не может.Сегодня вы можете почувствовать себя незаслуженно обиженным, однако прежде, чем заявлять об этом во всеуслышание, подумайте, в чем, собственно, причина этой неприятности. Возможно не стоит сотрясать воздух, и лучше всерьез задуматься над необходимостью коренных изменений в собственной жизни.Остерегайтесь неожиданных препятствий. Кто-то жаждет внимания и не остановится ни перед чем, чтобы его получить. Однако Вы достаточно умны, чтобы понимать, куда лучше направить свою энергию, так что не попадитесь на эту удочку. Сконцентрируйтесь на собственных приоритетах и не меняйте своих планов ради нужд и желаний кого-то другогоПостарайтесь быть предельно осторожными в любой конфликтной ситуации, если не хотите быть втянутыми в ненужный спор. Ваше желание вмешаться и помочь кому-то похвально, но неразумно. Лучше всего позволить другим людям самостоятельно решить проблему.Сегодня Вам предстоит балансировать между роящимися вокруг Вас энергиями, потому очень важно говорить, что Вы чувствуете, особенно если Ваше мнение значительно отличается от чьего-то. В данном случае небольшой конфликт точек зрения является даже конструктивным, поскольку таким образом Вы сможете указать какому-то человеку на его ошибки, а он, соответственно, на Ваши.Сегодня Вы невероятно обаятельны и игривы, и окружающим будет очень весело и приятно находиться в Вашем обществе. Возможно, Вы будете пытаться добиться внимания со стороны какой-то интересной Вам симпатяшки, а, может, просто будете в ударе, но так или иначе этот день обещает быть очень увлекательным и ярким.Похоже, Вы отлично спелись со своим новым знакомым. Объединив свои энергетические потоки, Вы почувствовали себя всесильными и теперь упиваетесь властью. А не пора ли начать использовать свои возможности с умом? Тщательно изучите происходящее вокруг вас и пустите вход свою энергию.Окружающие люди могут казаться Вам чересчур осторожными и педантичными, и это жутко действует Вам на нервы. Вам не терпится как можно скорее переходить к активным действиям, напрочь позабыв обо всех мелких деталях и нюансах. Однако именно для этого и нужны Ваши товарищи по работе - чтобы помогать Вам сдерживать свой пыл.Сегодняшний день обещает быть довольно запутанным и сумбурным, но, к счастью, Ваш острый взор поможет Вам увидеть истину на дне мутного озера. К тому же, Вы будете достаточно организованы, чтобы сохранить ясность мыслей и строго придерживаться изначального плана действий.Будьте мудры и помните о том, что у других людей может быть своя точка зрения, которую нужно уважать. Сегодня Вам предстоит иметь дело с некой довольно капризной личностью, реакция которой на Ваши слова может быть непредсказуемой, потому не рискуйте и ведите себя максимально сдержано и корректно.