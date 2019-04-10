Любовный гороскоп на сегодня 10 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 10 апреля 2019 Овен

Сегодня вам не стоит слишком решительно распоряжаться как вашей судьбой, так и судьбой вашего любимого человека. Это может оказаться чревато весьма неприятными последствиями, причем как для каждого из вас по отдельности, так и для вашего тандема в целом.



В этот день вас может одолеть ностальгия или появиться человек из вашего бурного прошлого. Не позволяйте всему этому портить ваше настоящее и ваши отношения с вашим любимым человеком в частности. Пусть прошлое останется в прошлом, а будущее строится из настоящего.Сегодня вам стоит проявить чудеса выдержки и стойкости. Они вам более чем пригодятся во время общения с вашим любимым человеком, ибо в этот день данную задачу никак нельзя будет назвать лёгкой. Если вы с ней справитесь, можете смело подарить себе медаль. Хотя бы шоколадную.Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно убедить вас в том, что вы поступаете не наилучшим образом и лучше придерживаться какой-либо другой стратегии поведения в ситуациях, подобной сложившейся. Однако рано или поздно у него это получится.Сегодня вы с нетерпением будете ждать окончания рутинных дел и начала настоящего праздника жизни. Однако ожидание может оказаться довольно долгим, сложным и бесплодным, поэтому постарайтесь найти радость и в выполнении повседневных обязанностей. Или попросите вашего любимого человека помочь вам в этом нелегком деле.Постарайтесь сегодня освободить вашего любимого человека от каких бы то ни было обязательств. Ему, конечно, будет нелегко от них отказаться, ибо выполнять их он почитает своим долгом, однако без них ему в этот день будет куда проще, чем с ними.Да, вы тратите денег больше, чем обычно – причем отнюдь не на вещи первой необходимости. Но вы же имеете право себя побаловать! Вашей половинке, наверное, лучше не знать о том, куда ушла очередная крупная купюра. Иначе скандала не избежать. Пусть лучше думает, что её и вовсе не было.Сегодня ваш любимый человек будет готов исполнить любое ваше желание, причем в рекордно короткие сроки. Поэтому звезды рекомендуют такой его феноменальной способностью воспользоваться и загадать что-нибудь принципиально реализуемое, но очень давно желанное.В этот день обратите особое внимание на свой внешний вид. Вы должны быть неподражаемы, воплощать собой образчик вкуса, стиля и элегантности. Ваш любимый человек, ныне существующий или потенциальный. Обязательно это оценит и не упустит свой шанс.В этот день звёзды рекомендуют вам с вашим любимым человеком устроить настоящий праздник живота. Можете пойти в ваше любимое кафе или приготовить что-либо бесконечно вкусное дома. И для этого совершенно не обязательно целый день стоять у плиты. Разве что последующее мытьё посуды огорчает.Сегодня с вами произойдёт нечто неожиданное, что в значительной мере повлияет на вашу личную жизнь. Возможно, изменения будут и незначительными, однако события за ними последуют самые что ни на есть удивительные и ошеломляющие. Будьте начеку, не ошибитесь в выборе стратегии поведения!Самое очевидное решение, к сожалению, не всегда оказывается правильным. Поэтому если вы сегодня захотите дать вашему любимому человеку какой-либо совет или предпринять что-либо в области ваших отношений, не торопитесь следовать первому порыву. Второй наверняка будет разумнее.