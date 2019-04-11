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Гороскоп на 11 апреля 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 11.04.19
Просмотров: 140
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 11 апреля 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 11 апреля 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 апреля в 14:12.
Фаза Луны 11 апреля 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 11.04.2019 - 6-7 лунный день.
Луна в знаке зодиака 11.04.2019 - Луна в Раке.

Гороскоп на 11 апреля 2019 Овен
Если вы рискнули своим состоянием и пребывали какое-то время в сильном беспокойстве за исход своего поступка, то сегодня вздохнете с облегчением. Даже если вы погорячились, то вам представится очень удачный шанс выбраться из финансового кризиса, вызванного участием в авантюре либо необдуманными, торопливыми действиями.

Гороскоп на неделю с 8 апреля по 14 апреля 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 11 апреля 2019 Телец
Сегодня вам придется сделать нешуточный выбор между карьерой, учебой или продвижением - и личной жизнью. Выбор окажется непростым, но если вы не сделаете его сегодня сами, завтра судьба сделает его за вас: либо любимый человек уйдет, либо с работой или учебой не заладится.

Гороскоп на 11 апреля 2019 Близнецы
Вы можете встретить свою судьбу в самом неожиданном месте. Это может быть ближайшая остановка автобуса или вагон метро. Однако звёзды не советуют сразу бросаться в омут любви - присмотритесь к нему повнимательнее и решите не спеша, нужен он вам или нет. А иначе будете потом локти кусать!

Гороскоп на 11 апреля 2019 Рак
Сегодня вам захочется романтики в ваших отношениях. Постарайтесь создать её своими руками, не дожидаясь инициативы со стороны любимого человека. Он, скорее всего, воодушевится вашим примером и последует ему с превеликим удовольствием. Во всяком случае, надеяться на это стоит.

Гороскоп на 11 апреля 2019 Лев
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Перегрузки чреваты нервным срывом.

Гороскоп на 11 апреля 2019 Дева
Сегодняшний день стоит посвятить совместным прогулкам. Они окажутся не очень продолжительными, поскольку на продолжительные ни у вас, ни у вашего любимого человека просто не будет времени, зато очень интересными и плодотворными в плане решения личных проблем.

Гороскоп на 11 апреля 2019 Весы
Устройте вечеринку! Соберите всех ваших общих друзей и съездите куда-нибудь на пикник. Или зайдите в кафе. Или просто погуляйте по улицам вашего замечательного города. Все вместе, громко и весело. Это же так здорово, когда вы точно знаете, что вас окружает множество замечательных людей!

Гороскоп на 11 апреля 2019 Скорпион
Нежелательно замыкаться в себе, отказываться от новых контактов. Безусловно, вы можете справиться со своими проблемами, но почему бы не облегчить себе жизнь, доверив их решение надежным помощникам и проверенным временем союзникам? Многим пригодиться умение работать в команде, однако лидирующую позицию вы не уступите никому.

Гороскоп на 11 апреля 2019 Стрелец
В этот день звезды не рекомендуют выходить из дома или хотя бы отходить от него далеко. Если уж такое случится, постарайтесь не нарушать привычного маршрута, не разведывать новых земель. Подобные исследования могут неблагоприятно отразиться на вашей личной жизни.

Гороскоп на 11 апреля 2019 Козерог
Успех принесут обдуманные, последовательные и тщательно спланированные действия. Появятся и новые идеи, но реализовать их будет не так просто, как кажется. Ситуация осложняется еще и тем, что сегодня вы не можете положиться даже на тех, кто неоднократно обещал вам помощь; вероятны конфликты с недавними союзниками, споры с единомышленниками.

Гороскоп на 11 апреля 2019 Водолей
Проведите этот день вместе с любимым человеком за просмотром какого-нибудь фильма или мультфильма. Содержание картины не так важно – главное, вы будете сидеть вместе, обнявшись, и смотреть в одну сторону, а это уже немало для того, чтобы почувствовать себя единым целым.

Гороскоп на 11 апреля 2019 Рыбы
Постарайтесь вести себя сдержанно – не увлекайтесь заманчивыми предложениями, избегайте рискованных операций, не пускайтесь в авантюры. Ваша активность и настойчивость могут заставить вас торопить события. Сохраняйте самообладание. Ведите себя сегодня достаточно сдержанно.

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