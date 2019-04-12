Любовный гороскоп на сегодня 12 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 12 апреля 2019 Овен

Сегодня вам захочется вспомнить о делах давно минувших дней, преданьях старины суровой. Но желательно не в обществе вашего любимого человека. Возможно, ему это будет не очень интересно, а может быть, его интерес будет чрезмерным, что нарушит хрупкость воспоминания.



Сегодня вы только ближе к ночи сможете уделить вашему любимому человеку достаточное ему количество внимания. До того сей процесс будет для вас неуместным, проблематичным, затруднительным, а потому – совершенно бессмысленным. Что вашу половинку, кстати, может весьма обидеть.Если в вашей душе копошится червячок и грызет вас изнутри, приговаривая: «Это не тот человек, который тебе нужен… Не тот… Не тот…», - прислушайтесь к зверю потребуйте от него аргументированных доводов. Может быть, он истину глаголет. С червячками это иногда случается.Сегодня вам вдруг очень захочется о ком-то заботиться. Скорее всего, вашей жертвой станет ваш любимый человек. Вашей нежности и заботы будет столько, что она обрушится на него как ведро воды. Причем либо ледяной, либо кипящей. Так что ему, пожалуй, не позавидуешь... Может быть, стоит подогреть или охладить?..Сегодня вы узнаете вашу половинку с новой, необычной стороны. Вы и не думали, что она может быть такой – а оказывается, может. Обрадуют ли вас неожиданно открытые в любимом человеке качества, сказать довольно трудно. Но удивлены вы будете совершенно точно!Ваша свинья-копилка, должно быть, давно заполнена весело звенящими монетами, заботливо скопленными вами на круиз. Сегодня самое время решить серьёзно, что вы с семьёй будете делать в ближайший месяц. Вот и посвятите этот день поисками информации и расчётам. Может, и решите что-нибудь – всякое бывает. Впрочем, достаточно увлекательным окажется и сам процесс.Сегодня будьте искренни с вашим любимым человеком, не прибегайте к каким бы то ни было шаблонам поведения и мудрым советам. Вашей половинке дороги вы и только вы, такой. Какой вы есть на самом деле, а не каким вы активно хотите казаться себе и ей. Полюбите себя, тогда и вас полюбят, даже еще больше!Постарайтесь сегодня реагировать максимально быстро и адекватно на любое слово вашего любимого человека, на любой его жест или знак. От скорости вашей реакции будет зависеть ваше совместное благополучие хотя бы на этот день. Возможно, и на несколько последующих.А ведь вы, оказывается, уже успели соскучиться по вашему любимому человеку, несмотря на то, что не так давно его видели в последний раз. Срочно позвоните ему, напишите, а ещё лучше - приедьте в гости, чтобы воссоединить разлучённые сердца хотя бы ненадолго.Сегодня вам предстоит довольно ответственный разговор с вашим любимым человеком, который в идеале должен окончиться принятием довольно-таки важных решений и рядом серьёзных выводов. Вполне возможно, он обозначит новую веху в ваших отношениях. Впрочем, совсем необязательно.Сегодня вашему любимому человеку не захочется вас терять. Даже если то, что будет происходить между вами, потерей можно будет назвать лишь с весьма большим преувеличением, все равно его будет нервировать складывающаяся ситуация. Постарайтесь не упускать это из виду.Сегодня вы узнаете о себе от вашего любимого человека что-то такое, что в значительной мере откроет вам глаза и объяснит многие интересные вещи, над которыми вы никогда раньше не задумывались. Что ж, остается верить в то, что полученные вами известия окажутся приятными.