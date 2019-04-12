Гороскоп на 12 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 апреля в 14:12.

Фаза Луны 12 апреля 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 12.04.2019 - 7-8 лунный день.

Луна в знаке зодиака 12.04.2019 - Луна в Раке.



Гороскоп на 12 апреля 2019 Овен

Обстоятельства или люди могут подводить вас к какому-то выбору. Вполне вероятно, что лично вам он не нужен или неуместен именно сейчас. Вы еще передумаете, переоцените свои перспективы. Постарайтесь «выйти из игры», отстраниться от событий, где вас втягивают в интриги или заставляют принять участие в деле, которое вы не планировали.



Гороскоп на 12 апреля 2019 Телец

В этот день вам будет непросто решиться на то, чтобы рассказать о своих тревогах вашему любимому человеку. Однако стоит поверить в то, что ему действительно важно, что с вами происходит, а потому обязательно поделитесь с ним тем, что вас волнует и гнетёт.



Гороскоп на 12 апреля 2019 Близнецы

Сегодня ваш любимый человек будет особенно ярким и запоминающимся человеком, причем не только для вас, но и для окружающих. Вы будете чувствовать себя половинкой самой настоящей звезды, и вам это будет весьма льстить. Но еще и пугать к тому же, ибо это определенная ответственность.



Гороскоп на 12 апреля 2019 Рак

В этот день звезды благоприятствуют достижению поставленных целей, получению прибыли. Ваша общительность и энергия несет мир и восстановление равновесия. Возможны приятные деловые знакомства, которые придадут вам уверенности в себе. Не ошибитесь, приближая к себе людей.



Гороскоп на 12 апреля 2019 Лев

Постарайтесь спланировать его с самого утра, чтобы не тратить время и энергию на тягостные мелочи. Не распыляйте свои силы. Можете ставить перед собой глобальные задачи. Деловые встречи и контакты осуществляйте в первой половине дня, так как во второй, возможно, вам придется заняться финансовыми проблемами.



Гороскоп на 12 апреля 2019 Дева

Не самый подходящий день для смены обстановки, активных развлечений в малознакомой компании, рискованных забав. Поддержка друзей будет очень полезной тем, кто столкнулся с трудностями в личной жизни и не может найти правильное решение проблемы самостоятельно.



Гороскоп на 12 апреля 2019 Весы

Лучше воздержаться от активных действий в профессиональной сфере, иначе можно растратить энергию и время в пустопорожних разговорах. День связан с победой над собой. Звезды рекомендуют воздержание, критическое отношение к действительности, отказ от ненужных деловых контактов.



Гороскоп на 12 апреля 2019 Скорпион

Этот день лучше всего провести в уединении, однако это не означает, что лучшее применение себе вы найдете на диване. Просто уделите внимание своим личным увлечениям, займитесь чем-то по-настоящему интересным. В домашней обстановке вы себя будете чувствовать вполне комфортно.



Гороскоп на 12 апреля 2019 Стрелец

Неблагоприятное расположение светил для всяческих домашних хлопот совершенно отвратит вас от такого рода занятий. Все бы ничего, но это может вызвать законное недовольство других членов семьи, рассчитывавших на вашу бытовую активность. Может, сходите в кулинарию за готовым обедом?



Гороскоп на 12 апреля 2019 Козерог

Не усложняйте ситуации, где ощущается противостояние, не торопитесь, соблюдайте правила техники безопасности. Может вернуться нерешенный вопрос, чему вы не обрадуетесь. Сегодня лучше не поднимать спорных вопросов в разговорах со старшим ли же, напротив, с младшим поколением.



Гороскоп на 12 апреля 2019 Водолей

День будет тяжелый, за утро они изрядно измотаются, выполняя многочисленные поручения и обязательства, и в обед вам захочется отдохнуть. Отправляйтесь на прогулку в одиночку – она поможет восстановить силы и эмоциональный подъем, да и о здоровье нужно подумать, ведь стресс не проходит бесследно.



Гороскоп на 12 апреля 2019 Рыбы

В этот день вашему любимому человеку будет неприятно рассказывать вам о своих чувствах. Может быть, они настолько интимны, что он не почувствует в себе сил открыться вам целиком и полностью, поэтому не стоит его пытать. Если почувствует в себе силы – всё расскажет сам.