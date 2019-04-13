Любовный гороскоп на сегодня 13 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
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Любовный гороскоп на сегодня 13 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 13 апреля 2019 Овен
В отличие от других знаков зодиака, вам построение совместных планов противопоказано. И вообще каких бы то ни было планов. Живите сегодняшним днем, цените каждую секунду вместе, можете даже устроить маленький праздник своей половинке. Главное – не думайте о завтрашнем дне.
Сегодня вам придется взять на себя все заботы о хозяйстве. К сожалению, только делами кухонными ваши тяготы не ограничатся: делать вам предстоит всё и в больших количествах. Впрочем, благодарностью за это будет "спасибо" от дорогого вам человека. Много это или мало - судить вам.
Любовный гороскоп на 13 апреля 2019 Близнецы
Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, что именно вы испытываете по отношению к нему, чего от него ждете и что вам в нем нравится или не нравится. Поэтому его действия будут несколько нервными, дергаными и совершенно непредсказуемыми.
Любовный гороскоп на 13 апреля 2019 Рак
Сегодня вашему любимому человеку захочется долго и внимательно рассматривать ваши фотографии, от самых ранних до самых поздних, причем подолгу и не по разу. Придется вам с этим как-то смириться, даже если вы ненавидите свои изображения. Или сказать, что у вас их просто нет.
Любовный гороскоп на 13 апреля 2019 Лев
Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, что вы хотите ему сказать и, главное, с какой целью. Однако он приложит максимум усилий для того, чтобы всё же выяснить причину вашего поведения, его подоплёку и глубинный смысл. Звёзды предлагают на всякий случай начать бояться.
Любовный гороскоп на 13 апреля 2019 Дева
В этот день для вас главное – не забыть о той цели, к которой вы идете вместе с вашим любимым человеком. Велика опасность сбиться с намеченного курса и заблудиться в трех соснах, а потом и друг друга растерять. Будьте аккуратны, идите прямо и держитесь за руки.
Любовный гороскоп на 13 апреля 2019 Весы
Сегодня вы поймете, что личную жизнь можно устроить гораздо проще, нежели она была у вас устроена до этого дня. Впрочем, не спешите ее в срочном порядке перестраивать: проще и рациональнее – не всегда лучше и правильнее. Может быть, стоит все оставить так, как есть?..
Любовный гороскоп на 13 апреля 2019 Скорпион
Сегодня вашему любимому человеку будет непросто решить, чего ему нужно от ваших отношений и нужны ли ему близкие отношения с вами в принципе. Его решение будет целиком и полностью зависеть от вашего поведения и степени его адекватности. Постарайтесь, чтобы все было в лучшем виде!
Любовный гороскоп на 13 апреля 2019 Стрелец
Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, что хорошо и что плохо. Вам придется вспомнить старое стихотворение Маяковского на эту тему и, подобно терпеливому отцу, объяснять новоявленному крошке-сыну прописные истины. У вас обязательно все должно получиться.
Любовный гороскоп на 13 апреля 2019 Козерог
В этот день одна из ваших вредных привычек сыграет решающую роль в течении вашей личной жизни. Возможно, она привлечет к вам внимание человека, который является вашей Судьбой. А может быть, станет последней соломинкой, переломившей хребет верблюду, то есть именно из-за нее ваши отношения и перейдут на другой. давно ожидаемый уровень.
Любовный гороскоп на 13 апреля 2019 Водолей
Из вас как будто все соки выжали. И кто? Ваш любимый человек! Он настолько извел вас своими придирками и скандалами, что вы на стену лезть готовы! Впрочем, перед тем как выполнять подобные акробатические трюки, задумайтесь: а может, в его придирках есть доля истины?
Любовный гороскоп на 13 апреля 2019 Рыбы
Сегодня ваша половинка может обнаружить скелет в вашем шкафу. То, что вы столь тщательно скрывали, именно сегодня примет решение выплыть наружу. Так что будьте готовы к длительным объяснениям, а, в случае надобности, даже и к мольбам о пощаде. Впрочем, не стоит сдаваться без боя.
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