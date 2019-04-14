Гороскоп на 14 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 апреля в 14:12.

Фаза Луны 14 апреля 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 14.04.2019 - 9-10 лунный день.

Луна в знаке зодиака 14.04.2019 - Луна во Льве.



Сегодня можно, наконец, начать проект, который приходилось откладывать в течение долгого времени. Вы нынче будете наделены просто уникальным по своей остроте чувством меры, поэтому все, что будет сделано вами сегодня - будет сделано наилучшим образом.Будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон падет на ваши плечи. Обычно это чревато нервными расстройствами различной степени тяжести, однако сегодня у вас все должно получиться ценой относительно небольшой крови.Желания представителей этого знака отнюдь не станут слабее, однако шансов немедленно воплотить мечту в реальность будет все меньше. Не стоит нервничать по этому поводу: ведь, скорее всего, ваши смелые планы ещё недостаточно оформлены и плохо обдуманы. В конце дня у вас неожиданно появится новая информация к размышлению.Атмосфера этого дня благоприятна для учебы, обмена мнениями, междугородних переговоров, коротких перемещений. Приветствуются любые занятия, связанные с расширением кругозора. Это неплохой момент для посещения турфирмы, аэропорта, вокзала, для проведения научной конференции или познавательной экскурсии.Неотъемлемой частью ваших служебных обязанностей может стать хранение секрета или доступ в закрытое учреждение (в больницу, в исторический архив). Неприятные обязанности с большой вероятностью будут вознаграждены денежной компенсацией.Возможно, вам удастся одновременно принести людям пользу и получить радость от того, что вы делаете. Отнеситесь как можно серьёзнее к личным контактам. Не рвите из-за пустяков прочные связи (например, супружеский союз): это один из ваших главных жизненных ресурсов.Чтобы завоевать доверие партнёра, продемонстрируйте ему свою серьёзность, ответственность, дальновидность, широту профессионального кругозора, а также способность идти на обдуманный риск, если это необходимо. Не увлекайтесь панибратством и протекцией: дружба дружбой, а в деле вас должны окружать лишь надёжные мастера высшего класса.Возможно, вы будете несколько пессимистичны и склонны видеть во всем происходящем плохую сторону. Не давайте воли беспочвенным подозрениям, но не игнорируйте реальные события, внушающие вам беспокойство (например, симптомы начавшейся простуды или обострения какого-либо хронического заболевания).День привычных забот и чувства долга. Не начинайте новых проектов: сегодня у вас недостаточно внутреннего огня и воображения для их реализации. Может стать более тесным общение с сослуживцами. Стоит уделить внимание мелочам, связанным с финансированием работ, заработной платой, обустройством рабочих мест, питанием, поддержанием здоровья.Поинтересуйтесь свежими новостями из мира науки, моды, социума (особенно удобен для этих целей Интернет). Это день экспериментов, в том числе коллективных. Чтобы не совершить ошибку, придерживайтесь лишь одного простого правила. Сразу же останавливайтесь, если задуманное расходится с вашими привычками и моральными установками, угрожает вашей безопасности либо разрушает стабильность дел.День хорош для неожиданных встреч, приема гостей, дружеских вечеринок. Не исключено, что наиболее подходящим местом для подобных мероприятий окажется принадлежащая вам территория (дом, квартира, комната, дача, земельный участок). Будьте гостеприимнее. Если вы не в настроении, попросите помочь кого-то из друзей.День удачен для сетевых контактов, общения с женщинами и иностранцами. Знакомство с человеком издалека может перерасти в романтическое приключение либо стать выгодным в финансовом плане. Эксперименты с внешностью дадут отличный результат.