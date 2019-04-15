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Любовный гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года

Добавлено: 15.04.19
Просмотров: 100
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на неделю
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Любовный гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года

Любовный гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года

Любовный гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года Овен

Отношения развиваются быстро, они не глубоки и не прочны. Флирт привлекает больше, чем построение серьёзных отношений. Если Вы ещё не нашли пару, то поспешите, ведь в эти дни будет так легко завязать разговор с тем, кто Вам нравится. Особенно удачен понедельник. Он прекрасно подходит для знакомств и свиданий. Неплохи вторник и среда. В четверг и пятницу не стоит предлагать отношения (о причинах будет рассказано ниже).


Любовный гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года Телец

Самый хороший день — понедельник, он принесёт радость: любовное признание, удачное знакомство, отличный отдых с любимым человеком. А со среды начинается период, в течение которого все меняется - одни вступят в удачный и престижный брак, другие будут выбирать между несколькими кандидатами в спутники жизни.


Любовный гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года Близнецы

С любовью будет связано важное событие. Оно будет хорошим, но непростым. Речь может идти о знакомстве с будущим спутником жизни, о начале серьёзных отношений, о свадьбе, о грандиозных планах мужа (жены). В первой половине недели это дело пойдёт легко, а во второй нужно готовиться к помехам и трудностям.


Любовный гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года Рак

На период с четверга по пятницу лучше не планировать важных событий, касающихся любви, есть большая вероятность неудачи. Но если неприятности случились сами, нельзя пассивно ждать их окончания. В субботу бороться за счастье помогут хорошие новости.


Любовный гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года Лев

Не то чтоб стоило ожидать чего-то серьёзного, а вот по мелочам всё будет идти не так, как задумывалось. К счастью, все неожиданные повороты будут к лучшему. Например, можно случайно столкнуться на улице с тем, кто нравится.


Любовный гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года Дева

Сложившиеся обстоятельства заставят пересмотреть жизненные приоритеты и взглянуть на окружающую действительность другими глазами. Четверг станет временем перемен. Поэтому не стоит рассчитывать на стабильность в отношениях. Предстоит сложный разговор, который, однако, позволит укрепить вашу связь. Одинокие люди обретут ясность мыслей и воплотят свои планы в жизнь.


Любовный гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года Весы

Внешние различия, а также некоторые условности перестанут волновать вас. Приоритетными окажутся душевные качества избранника. В результате вы обратите внимание на людей, которых прежде не воспринимали всерьез. Любовный гороскоп на рекомендует не игнорировать этот настрой и воплотить задуманное в жизнь.


Любовный гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года Скорпион

Энергия, которой вы будете наделены, стремится наружу. Причем если не давать ей выхода, ситуация быстро выйдет из-под контроля. Стоит провести время с семьей или избранником. Рекомендуем заняться физическими упражнениями. Они приведут ваши мысли в порядок.


Любовный гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года Стрелец

В воскресенье желательно быть помягче с партнёром. Он может капризничать, цепляться за какие-то сиюминутные желания, а представители этого знака в ответ будут твёрдо стоять на своём и могут показаться партнёру бесчувственными. К счастью, неблагоприятное время закончится раньше, чем несогласие перерастёт в серьёзное противостояние.


Любовный гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года Козерог

Неделя хороша для любви, если мы не против оглянуться назад. Может быть, нам нужно вернуть того, кто мог сделать нас счастливыми, или поговорить с партнёром о прошедшем, или же самим вспомнить, какими мы были на заре юности.


Любовный гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года Водолей

Герои наших прошлых любовных романов снова окажутся рядом с нами. Восстанавливать ли отношения, каждый решает сам для себя. Но нужно учесть, что только в конце недели станет окончательно понятно, имеют такие отношения будущее или их пора оставить в прошлом.


Любовный гороскоп на неделю с 15 апреля по 21 апреля 2019 года Рыбы

Потратьте время на анализ окружающей действительности, а также приготовьтесь к неблагоприятным стечениям обстоятельств. Трудности будут временными, но они, тем не менее, заставят поволноваться. Значимой окажется поддержка любимого человека.

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