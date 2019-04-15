Любовный гороскоп на сегодня 15 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 15 апреля 2019 Овен

Сегодня вам предстоит стать свидетелем очень необычного поведения вашего любимого человека. Возможно, в этой ипостаси вы его увидите в первый и в последний раз, к счастью или к сожалению. Так или иначе, этот момент будет стоить того, чтобы его запомнить надолго.



Сегодня вашему любимому человеку захочется стать вам еще ближе, еще роднее, еще необходимее. Он приложит для этого все возможные и невозможные усилия. А вы постарайтесь его подбодрить на нелегком пути к вам навстречу, чтобы этот путь не казался ему таким сложным и тернистым.Сегодня вам все будет проще, быстрее и веселее делать в компании вашего любимого человека, особенно если для него помощь вам будет в радость. В противном же случае ваше совместное дело окажется тяжелой повинностью для обеих сторон, что не сможет не отразиться на результате и настроении.Будьте аккуратны в выражениях, беседуя с любимым человеком. Сегодня он будет склонен к тому, чтобы понимать слова довольно своеобразным образом и делать из них весьма странные выводы, которые не будут поддаваться ни одной из существующих и известных науке логик.В этот день вас ни на секунду не будет покидать ощущение полёта и волшебной сказки о любви, главным героем которой вы вдруг стали. Как в любой сказке, вас будут ожидать различные сложные испытания и преграды на пути к счастью, но всё окончится хорошо, светло и радостно.Сегодня вашему любимому человеку будет очень важно ваше одобрение. Поэтому не ленитесь кивать, соглашаясь, на каждое его действие, проявление инициативы и даже слово. В противном случае, он может замкнуться, уйти в себя и вообще ничего не делать в течение долгого периода времени.Сегодня вашему любимому человеку не захочется поступать так, как велите ему вы или здравый смысл, что в контексте создавшейся ситуации будет примерно одним и тем же. Постарайтесь апеллировать к его чувствам, интуиции и подсознанию, благо с ними вы знакомы довольно давноСегодня вашему любимому человеку будет некогда отвлекаться на задушевные разговоры с вами, поэтому постарайтесь как-то запомнить все те темы, которые вы хотели бы обсудить – и обсудите их потом, в более благоприятной обстановке и в более подходящее время.Сегодня вам придётся поступиться некоторыми своими принципами ради интересов и блага вашего любимого человека. Сделать это будет непросто, однако если вам это удастся, можете искренне радоваться тому, что в вашу жизнь вошла сильная настоящая любовь, такая, о какой только можно было мечтать.Сегодня вашему любимому человеку будет непросто объяснить вам какую-то истину, которая ему будет казаться прописной. Постарайтесь вникнуть в неё как можно раньше и быстрее, чтобы не раздражать хорошего человека и не доводить его до нервного срыва, вероятность которого весьма высока.Сегодня дело, которое так давно и ловко у вас спорилось, вдруг спориться перестанет, что вызовет у вас раздражение, неприятие судьбы и окружающего мира – и как результат – ссору с вашим любимым человеком. Который, скорее всего, ни в чем не виноват. Постарайтесь держать себя в руках.Сегодня вам обязательно нужно давать выход своим эмоциям! В противном случае они будут копиться внутри вас и к вечеру выльются на ни в чем не повинную голову вашего любимого человека. Голову жалко, вашу половинку тоже, но особенно – ваши отношения, которые могут после этого значительно испортиться.