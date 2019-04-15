Гороскоп на 15 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
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Гороскоп на 15 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 апреля в 14:12.
Фаза Луны 15 апреля 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 15.04.2019 - 10-11 лунный день.
Луна в знаке зодиака 15.04.2019 - Луна во Льве.
Неплохое время для избавления от ненужного. Уделите внимание не только старому хламу, но и недавним приобретениям. Попробуйте разобраться, какие модные тенденции приносят вам прибыль и расширяют возможности, а какие являются пустой тратой вашего драгоценного времени.
Гороскоп на 15 апреля 2019 Телец
Сегодня не стоит выстраивать день по определённой программе. Допускается нарушение традиций и отступление от привычного распорядка дня. Делайте то, что подсказывает вам текущее настроение. Возможно, вы столкнетесь с нетипичным поведением кого-то из своих домашних.
Гороскоп на 15 апреля 2019 Близнецы
День хорош для отдыха, наслаждения музыкой и мечтаниями, душевного общения с любимыми людьми, пребывания на природе. Избегайте бередящих душу воспоминаний и новых приключений, выбирайте знакомые маршруты. Это прекрасное время для гармонизации внешнего и внутреннего самочувствия.
Гороскоп на 15 апреля 2019 Рак
Для новых энергичных начинаний этот день не годится. Ваше понимание событий и человеческих мотивов может оказаться не совсем правильным, если вы пребываете в неподходящем настроении (возбуждены, насторожены, обеспокоены, расстроены).
Гороскоп на 15 апреля 2019 Лев
Морализировать и отдавать приказы сегодня не стоит. Не исключено, что вы окажетесь во власти воспоминаний. Если вас потянуло на долгие обсуждения и серьёзные размышления, отведите этим занятиям определённый (не слишком продолжительный) срок.
Гороскоп на 15 апреля 2019 Дева
Прошлое может все сильнее затягивать их, заставлять переживать давние страхи. Однако любовная зависимость может оказаться мнимой или временной. Серьёзный разговор с бывшей пассией или партнёром по браку не рекомендуется.
Гороскоп на 15 апреля 2019 Весы
В течение дня не исключены ссоры с домочадцами. Не вступайте в пререкания с партнёром по браку и не втягивайте его в процесс всеобщего веселья, если он этого не хочет. Чтобы разногласия с ребёнком или родителями не перешли в настоящую ссору, вовремя сбавляйте тон и придавайте происходящему оттенок игры, забавы, эксперимента.
Гороскоп на 15 апреля 2019 Скорпион
День обещает напряжённость в общении любого рода, увеличивает риск мошеннических манипуляций. Повинуйтесь профессиональному опыту, образованию или интуиции - это лучший способ избежать проблем. Совершенные ранее промахи могут осложнить вам работу.
Гороскоп на 15 апреля 2019 Стрелец
Этот день вы можете провести за рулем или в постоянных перемещениях. Возможны интенсивные переговоры и перманентные споры, в том числе со случайными попутчиками. Уделите внимание контактам с людьми, которых давно не видели (не слышали).
Гороскоп на 15 апреля 2019 Козерог
Основной задачей в это время станет честное разделение правды и иллюзий. Не рассказывайте себе и другим сказки, лучше осознайте истинное положение вещей. Возможно, вам придётся признать свою зависимость от других людей, по крайней мере на данный момент.
Гороскоп на 15 апреля 2019 Водолей
Не стоит заниматься тем, в чем вы не чувствуете себя настоящим асом. Эти сутки подходят для завершения мелких дел, для окончательного выяснения скрытых разногласий. Возможно, найдется пропавший документ или станет ясен подлинный мотив чьего-либо поведения.
Гороскоп на 15 апреля 2019 Рыбы
Дневные часы сегодня будут заполнены обычными повседневными делами: например, хозяйственными, служебными, родственными. Могут оставаться актуальными вопросы, связанные с лечением, поездками, деловыми переговорами, мелким взаимообменом, поисками полезных сведений, заполнением бумаг.
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