Гороскоп на 15 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 апреля в 14:12.

Фаза Луны 15 апреля 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 15.04.2019 - 10-11 лунный день.

Луна в знаке зодиака 15.04.2019 - Луна во Льве.



Неплохое время для избавления от ненужного. Уделите внимание не только старому хламу, но и недавним приобретениям. Попробуйте разобраться, какие модные тенденции приносят вам прибыль и расширяют возможности, а какие являются пустой тратой вашего драгоценного времени.Сегодня не стоит выстраивать день по определённой программе. Допускается нарушение традиций и отступление от привычного распорядка дня. Делайте то, что подсказывает вам текущее настроение. Возможно, вы столкнетесь с нетипичным поведением кого-то из своих домашних.День хорош для отдыха, наслаждения музыкой и мечтаниями, душевного общения с любимыми людьми, пребывания на природе. Избегайте бередящих душу воспоминаний и новых приключений, выбирайте знакомые маршруты. Это прекрасное время для гармонизации внешнего и внутреннего самочувствия.Для новых энергичных начинаний этот день не годится. Ваше понимание событий и человеческих мотивов может оказаться не совсем правильным, если вы пребываете в неподходящем настроении (возбуждены, насторожены, обеспокоены, расстроены).Морализировать и отдавать приказы сегодня не стоит. Не исключено, что вы окажетесь во власти воспоминаний. Если вас потянуло на долгие обсуждения и серьёзные размышления, отведите этим занятиям определённый (не слишком продолжительный) срок.Прошлое может все сильнее затягивать их, заставлять переживать давние страхи. Однако любовная зависимость может оказаться мнимой или временной. Серьёзный разговор с бывшей пассией или партнёром по браку не рекомендуется.В течение дня не исключены ссоры с домочадцами. Не вступайте в пререкания с партнёром по браку и не втягивайте его в процесс всеобщего веселья, если он этого не хочет. Чтобы разногласия с ребёнком или родителями не перешли в настоящую ссору, вовремя сбавляйте тон и придавайте происходящему оттенок игры, забавы, эксперимента.День обещает напряжённость в общении любого рода, увеличивает риск мошеннических манипуляций. Повинуйтесь профессиональному опыту, образованию или интуиции - это лучший способ избежать проблем. Совершенные ранее промахи могут осложнить вам работу.Этот день вы можете провести за рулем или в постоянных перемещениях. Возможны интенсивные переговоры и перманентные споры, в том числе со случайными попутчиками. Уделите внимание контактам с людьми, которых давно не видели (не слышали).Основной задачей в это время станет честное разделение правды и иллюзий. Не рассказывайте себе и другим сказки, лучше осознайте истинное положение вещей. Возможно, вам придётся признать свою зависимость от других людей, по крайней мере на данный момент.Не стоит заниматься тем, в чем вы не чувствуете себя настоящим асом. Эти сутки подходят для завершения мелких дел, для окончательного выяснения скрытых разногласий. Возможно, найдется пропавший документ или станет ясен подлинный мотив чьего-либо поведения.Дневные часы сегодня будут заполнены обычными повседневными делами: например, хозяйственными, служебными, родственными. Могут оставаться актуальными вопросы, связанные с лечением, поездками, деловыми переговорами, мелким взаимообменом, поисками полезных сведений, заполнением бумаг.