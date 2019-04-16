Гороскоп на 16 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 апреля в 14:12.

Фаза Луны 16 апреля 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 16.04.2019 - 11-12 лунный день.

Луна в знаке зодиака 16.04.2019 - Луна в Девы.



Полная пассивность в такой ситуации не рекомендуется, но и грубостью, агрессией, напором вы многого не добьетесь. Уделите внимание средствам, при помощи которых вы намерены достигнуть цели.На первый план сегодня могут выйти вопросы, связанные с коллективными финансами, обязательными платежами, долгами, налогами, наследством. Возможно, у вас появятся обязательства материального плана, связанные с любимым человеком или с воспитанием детей.День располагает к общению, однако в воздухе постоянно может чувствоваться легкая напряжённость. Это не самый удачный момент для объяснений, переговоров, предложений мирного характера. Может оказаться удачным обсуждение конкретных негативных сторон совместного бытия (например, в супружеском союзе или в деловом тандеме).Сегодня можно не бояться новых неприятностей. Однако до самого вечера вас может сопровождать легкая нервозность, вызванная недавними событиями. Ведите себя естественно, это лучший путь к улаживаний противоречий и восстановлению спокойствия.Враги не склонны чинить вам препятствия, друзья не будут беспокоить по пустякам. Можно спокойно заниматься делами, вести диалоги. Возможно, вам будет скучно работать в уединении. Станет удачной любая совместная деятельность, начатая ранее. В общении держитесь принципов равноправия и справедливости.Вы избавлены от стрессов, вправе свободно распоряжаться своим временем и ресурсами. Но вы можете пребывать в постоянных размышлениях о прошлом и будущем, а также в плену большой эмоциональной напряжённости. Наиболее вероятная причина беспокойства - текущее состояние личных дел (отношений) и связанные с ними непростые перспективы.В этот день не исключены ограничения, связанные с состоянием здоровья (соблюдение режима дня либо программы лечебных процедур). Если вы полны сил, будьте готовы исполнить свой долг перед более слабыми. Не ограничивайтесь пустыми соболезнованиями и советами.Возможен интерес к готическому стилю. Ваши давние догадки подтвердятся. Никто не скажет, что ваше слово расходится с делом. Это хорошее время для восстановления контактов с иностранцами, представителями противоположного пола, авторитетными фигурами.Что бы вы ни делали, будьте энергичны и последовательны: например, доведите до конца составленные накануне планы. Для этого звезды снабжают вас подходящим настроем и обостренной интуицией. Будьте внимательны к поступающим предложениям, особенно исходящим от старых знакомых.Примите во внимание не только свои потребности, но и чувства других. Неплохой момент для того, чтобы освежить интимный сценарий или реанимировать былую любовную связь. При этом чем необычнее антураж и оригинальнее обстановка, тем лучше.Избегайте небрежности в быту, поведении, лечении, разговоре (переписке). В это время не стоит начинать новые дела, оформлять документы, раздавать направо и налево обещания. Возможны опоздания, размолвки. Источником сумятицы может стать попытка вновь реализовать старый план действий.Не все повороты судьбы получится предвидеть заранее. Невозможность подготовиться к очередному виражу событий может нервировать вас вплоть до вечера. Вам не стоит доверять малознакомым людям, иностранцам, работникам международных и транспортных сервисов, представителям медицины и налоговой службы, страховым агентам.