Гороскоп на 16 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
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Гороскоп на 16 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 апреля в 14:12.
Фаза Луны 16 апреля 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 16.04.2019 - 11-12 лунный день.
Луна в знаке зодиака 16.04.2019 - Луна в Девы.
Полная пассивность в такой ситуации не рекомендуется, но и грубостью, агрессией, напором вы многого не добьетесь. Уделите внимание средствам, при помощи которых вы намерены достигнуть цели.
Гороскоп на 16 апреля 2019 Телец
На первый план сегодня могут выйти вопросы, связанные с коллективными финансами, обязательными платежами, долгами, налогами, наследством. Возможно, у вас появятся обязательства материального плана, связанные с любимым человеком или с воспитанием детей.
Гороскоп на 16 апреля 2019 Близнецы
День располагает к общению, однако в воздухе постоянно может чувствоваться легкая напряжённость. Это не самый удачный момент для объяснений, переговоров, предложений мирного характера. Может оказаться удачным обсуждение конкретных негативных сторон совместного бытия (например, в супружеском союзе или в деловом тандеме).
Гороскоп на 16 апреля 2019 Рак
Сегодня можно не бояться новых неприятностей. Однако до самого вечера вас может сопровождать легкая нервозность, вызванная недавними событиями. Ведите себя естественно, это лучший путь к улаживаний противоречий и восстановлению спокойствия.
Гороскоп на 16 апреля 2019 Лев
Враги не склонны чинить вам препятствия, друзья не будут беспокоить по пустякам. Можно спокойно заниматься делами, вести диалоги. Возможно, вам будет скучно работать в уединении. Станет удачной любая совместная деятельность, начатая ранее. В общении держитесь принципов равноправия и справедливости.
Гороскоп на 16 апреля 2019 Дева
Вы избавлены от стрессов, вправе свободно распоряжаться своим временем и ресурсами. Но вы можете пребывать в постоянных размышлениях о прошлом и будущем, а также в плену большой эмоциональной напряжённости. Наиболее вероятная причина беспокойства - текущее состояние личных дел (отношений) и связанные с ними непростые перспективы.
Гороскоп на 16 апреля 2019 Весы
В этот день не исключены ограничения, связанные с состоянием здоровья (соблюдение режима дня либо программы лечебных процедур). Если вы полны сил, будьте готовы исполнить свой долг перед более слабыми. Не ограничивайтесь пустыми соболезнованиями и советами.
Гороскоп на 16 апреля 2019 Скорпион
Возможен интерес к готическому стилю. Ваши давние догадки подтвердятся. Никто не скажет, что ваше слово расходится с делом. Это хорошее время для восстановления контактов с иностранцами, представителями противоположного пола, авторитетными фигурами.
Гороскоп на 16 апреля 2019 Стрелец
Что бы вы ни делали, будьте энергичны и последовательны: например, доведите до конца составленные накануне планы. Для этого звезды снабжают вас подходящим настроем и обостренной интуицией. Будьте внимательны к поступающим предложениям, особенно исходящим от старых знакомых.
Гороскоп на 16 апреля 2019 Козерог
Примите во внимание не только свои потребности, но и чувства других. Неплохой момент для того, чтобы освежить интимный сценарий или реанимировать былую любовную связь. При этом чем необычнее антураж и оригинальнее обстановка, тем лучше.
Гороскоп на 16 апреля 2019 Водолей
Избегайте небрежности в быту, поведении, лечении, разговоре (переписке). В это время не стоит начинать новые дела, оформлять документы, раздавать направо и налево обещания. Возможны опоздания, размолвки. Источником сумятицы может стать попытка вновь реализовать старый план действий.
Гороскоп на 16 апреля 2019 Рыбы
Не все повороты судьбы получится предвидеть заранее. Невозможность подготовиться к очередному виражу событий может нервировать вас вплоть до вечера. Вам не стоит доверять малознакомым людям, иностранцам, работникам международных и транспортных сервисов, представителям медицины и налоговой службы, страховым агентам.
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