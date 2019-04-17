Любовный гороскоп на сегодня 17 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 17 апреля 2019 Овен

Сегодня вам не следует чересчур серьезно воспринимать то, что вам будет говорить ваш любимый человек. Делайте скидку на его впечатлительность, душевное состояние и желание создать для вас какое-то определенное впечатление. Не стоит обижаться на его слова.



Пора задуматься о том, что вы ещё не успели сделать – и срочно начать это осуществлять. Составьте вместе с вашей половинкой список удовольствий, который вы хотите получить от ближайших двух-трёх недель. И начинайте воплощать его в жизнь.Сегодня звёзды настоятельно рекомендуют вам остаться вдвоём. Друзья, родственники, коллеги и соседи - это здорово, конечно, но не в этот день и не для вас. Вам ничего не надо обсуждать, да и проблем у вас, кажется, никаких нет. Просто вам надо побыть вместе и ещё раз осознать, что вы друг у друга есть.Сегодня ваш любимый человек сделает вам приятный и неожиданный подарок. Возможно, это окажется нечто материальное, вроде букета цветов или шоколадки – а может быть, эфемерное. Например, солнечная улыбка или отличное настроение. Так или иначе, вам это понравится.Сегодня вашему любимому человеку будет непросто сконцентрироваться на том или ином процессе, потому что его постоянно будут отвлекать радостные или, напротив, безрадостные мысли о вас. Постарайтесь сделать всё возможное для того, чтобы испариться из его мечтаний хотя бы на один день.Сегодня ваш любимый человек будет особенно нежен, трепетен и романтичен по отношению к вам. Причем иногда вас это будет даже несколько раздражать, ибо покажется утрированным и неправдоподобным, причем совершенно напрасно. Цените момент: такое вряд ли скоро повторится.Как, оказывается, мало вам надо для счастья! Всего лишь улыбка или благосклонность дорогого вам человека, смайлик в СМС, открытка в конверте или на мониторе. Пусть эти простые волшебные вещи греют вас на протяжении всего дня и не дадут потухнуть вашему счастливому взгляду!Когда вы последний раз радовались тому, что любите и любимы? Для вас это нечто совершенно естественное – как дышать или пить чай. А ведь любовь – это волшебство, чудо, настоящий подарок судьбы! Рядом с вами – самый замечательный в мире человек! Так порадуйтесь этому и поблагодарите свою судьбу!Будьте оригинальнее в проявлении своих чувств! Иначе ваша половинка может с вами заскучать, а это первый шаг к тому, чтобы начать думать о смене любимого человека. Попробуйте сделать что-либо из ряда вон. Не придумаете сами - посоветуйтесь с друзьями, они всегда будут рады вам помочь.В этот день главное для вас - доверие к вашему любимому человеку. Оно поддержит вас в любой сложной ситуации и выручит в трудную минуту. Если же такового не будет, вы окажетесь в ситуации утопающего, у которого сломалась последняя соломинка, и теперь его уносит в неизвестность...В этот день вам очень захочется чудес и волшебства. Но поскольку ждать их неоткуда, придется создавать своими руками. Причем не только для себя, но и для любимого человека: он тоже по сказке соскучился. И хотя вы пока не настоящий волшебник, а только учитесь, у вас все совершенно точно получится!Сегодня ваш любимый человек принесёт вам столько счастья, тепла и радости, что вы и помыслить не могли, что столько может быть в вашей жизни, да и вообще хотя бы теоретически. Постарайтесь удержать его в руках, не растерять и не расплескать.