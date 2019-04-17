Гороскоп на 17 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
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Гороскоп на 17 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 апреля в 14:12.
Фаза Луны 17 апреля 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 17.04.2019 - 12-13 лунный день.
Луна в знаке зодиака 17.04.2019 - Луна в Деве.
День требует сосредоточенности и дальновидности. Пора нести ответственность или решать серьёзные вопросы. Даже в мелочах не стоит ребячиться. Возможно посещение закрытого учреждения, визит в печальное место, контакт с прошлым. В ходе общения не исключено чувство внутреннего одиночества.
Гороскоп на 17 апреля 2019 Телец
Не исключен очередной стресс или резкий переворот в прежнем сценарии отношений. К счастью, данные сутки обеспечивают вам эмоциональную устойчивость, поэтому любые перемены вы встретите во всеоружии.
Гороскоп на 17 апреля 2019 Близнецы
Чем бы вы ни занимались, ваши труды окажутся не напрасными. Шансы на успех удваиваются, если вы верны своим дружеским связям и партнёрским обязательствам, а также моральным убеждениям и кодексу профессиональной чести. Не смущайтесь, если дело примет неожиданный неприятный оборот: вас это не коснется.
Гороскоп на 17 апреля 2019 Рак
Эксперименту и развлечениям предпочтите последовательное выполнение плана. Безудержное веселье маловероятно, зато хорошо сделанная работа сразу поднимет вам настроение. Если для выполнения того или иного дела необходимо временное одиночество, смиритесь с этим.
Гороскоп на 17 апреля 2019 Лев
Укрепляйте деловые контакты с представителями других городов и стран, сейчас они охотно откликнутся на ваши предложения о сотрудничестве. Вероятность новых конфликтов с постоянным партнёром чрезвычайно мала, но помните о необходимости огибать острые углы взаимоотношений.
Гороскоп на 17 апреля 2019 Дева
Если в глубине души вы страдаете от разлада со старым другом или покровителем, попробуйте связаться с ним и дружески побеседовать. Настраивайте скайп, держите в порядке электронный почтовый ящик, проверяйте сообщения на своём телефоне.
Гороскоп на 17 апреля 2019 Весы
Возможны порывы внезапного вдохновения (особенно если при этом вы очутились в необычной для себя обстановке). Для новых и старых друзей вы способны сделать все. Не забывайте, что близкие тоже нуждаются в вашем внимании, да и вы привязаны к ним куда сильнее, чем хотите показать.
Гороскоп на 17 апреля 2019 Скорпион
Поберегите своё физическое здоровье и нервную систему. Ваш партнёрский союз сейчас нуждается в особенно бережном отношении. Нервозность, упрямство, неожиданное стремление к оригинальности и независимости, непредвиденные внешние события, семейные проблемы - все это может нарушить взаимопонимание.
Гороскоп на 17 апреля 2019 Стрелец
Старайтесь смотреть на вещи с необычной стороны. Возможно увлечение чем-то новым, но, скорее всего, оно будет недолгим. Скрытая оригинальность вашей натуры может проявляться в выборе источников информации или продуктов питания.
Гороскоп на 17 апреля 2019 Козерог
Избегайте крутого поворота событий по собственной инициативе. Это не лучший момент для новых знакомств или для того, чтобы кому-то понравиться. В общении думайте не только о себе, но и о других. Ваш друг или партнёр может вести себя не так, как вам хочется.
Гороскоп на 17 апреля 2019 Водолей
Если вы не в духе или плохо себя чувствуете, общайтесь только с проверенными людьми, которые не вызывают у вас раздражения. В случае размолвки с партнёром наберитесь мужества и не торопите момент примирения. Не употребляйте продукты, провоцирующие ваш организм на нежелательные реакции.
Гороскоп на 17 апреля 2019 Рыбы
Это подходящее время для просмотра семейных архивов (фотографий, видео). Чтобы сгладить непонимание между собой и домочадцами, не будьте заносчивы и не выставляйте претензий, просто сочувствуйте друг другу. Это отличное время для чистки, уборки, избавления от устаревших мыслей и ветхого имущества.
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