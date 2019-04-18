Гороскоп на 18 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 апреля в 14:12.

Фаза Луны 18 апреля 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 18.04.2019 - 13-14 лунный день.

Луна в знаке зодиака 18.04.2019 - Луна в Весах.



На протяжении всего дня вас будет сопровождать легкая загадочность и отстраненность. Возможна полная погруженность в собственные мечты или воспоминания, особенно во второй половине суток. Если вас преследуют неприятные ощущения, проведите чёткую грань между раскаянием (сожалением, обидой на судьбу) и эмоциональным мазохизмом.Утром избегайте каких-либо инициатив. Вторая половина суток создает прекрасные условия для общения, развития романтических знакомств, обмена воспоминаниями и надеждами. Можно позволить себе маленькие чудачества и шалости.Домашняя обстановка может оставаться не до конца определённой, однако прогресс в ней очевиден. Радуйтесь достигнутому взаимопониманию с близкими и не теряйте надежду разрулить ситуацию окончательно. Если вас охватывает предчувствие нового счастливого поворота в жизни, будьте уверены: это не иллюзия.В это время вам будет полезно забыть о резкости в общении, уменьшить агрессивность в погоне за успехом, ослабить остроту конкурентной борьбы. Если у вас вошло в привычку по любому поводу конфликтовать с начальством, сознательно и бесповоротно откажитесь от нее.Если хотите шагать в ногу со временем, учитесь действовать оперативно и принимать происходящие вокруг изменения безоговорочно. Отказавшись сделать это добровольно, вы можете столкнуться с принуждением либо оказаться на обочине жизни. Возможно, вам пора основательно изменить свою деловую и финансовую политику.У вас могут появиться непривычные обязанности, связанные с эмоциональным или физическим перенапряжением. Возможно, вам придётся преодолеть препятствие, срочно устранить проблему. Повышается вероятность травм и обращения к врачу при соприкосновении с техникой и электроприборами.Вы не сможете не заметить резкую перемену в поведении постоянного союзника или давнего конкурента, но возможно, предпочтете пока проигнорировать ее. Будьте готовы к тому, что ситуация частично выходит из-под вашего контроля. Возможно, вам предстоит активно включиться в новое дело не по своей воле.Ваша реакция на происходящее может оказаться чересчур бурной. Вы способны по инерции метать громы и молнии (если власть в ваших руках) или так же по инерции предаваться глубокому отчаянию (если вам кажется, что над вами довлеет злой рок).В течение дня формируются подходящие условия для зарубежных контактов, расширения кругозора, подготовки к путешествию. Однако непосредственное начало дела (например, отправку в далекий путь) лучше отложить. В отношениях с представителями других городов и стран не исключается напряжённость (возможно, вызванная непростыми внешними обстоятельствами).Желания сегодня приходят и уходят, не оставаясь с вами надолго. Огненное вдохновение может уже через пару минут (или пару часов) смениться полным равнодушием и неизвестно откуда взявшейся усталостью. Деловой проект, скорее всего, потерпит неудачу в самом начале.Причуды окружающих людей сходят на нет, что способствует восстановлению мира и равновесия. И все же проявлять собственную инициативу вам ещё рановато. Принимайте ситуацию такой, какая она есть. Ваша помощь и совет, скорее всего, никому не понадобятся.Это день быстрых решений. Вам будет проще самостоятельно сделать намеченное, чем тратить время на поиск советчиков и помощников. Но если дело важное, не торопитесь ни с согласиями, ни с отказами. Скорее всего, вы ещё не готовы правильно оценить собственные перспективы. Новых друзей в это время лучше не заводить.