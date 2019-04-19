Любовный гороскоп на сегодня 19 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 19 апреля 2019 Овен

Сегодня вашему любимому человеку не придется долго объяснять вам, что именно он от вас хочет: вы и сами замечательнейшим образом об этом догадаетесь. Постарайтесь однако не выказывать своего удовольствия и неудовольствия раньше времени: дослушайте все до конца.



Сегодня вы будете трудиться не покладая рук. Вы уйдёте в работу с головой, и вашей половинке весьма проблематично будет обратить на себя ваше внимание. Поэтому когда вы выйдете из погружения, можете обнаружить вашего любимого человека обиженно сидящим в углу. Не самое приятное зрелище.В этот день вашему любимому человеку будет непросто находиться рядом с вами в течение длительного периода времени. Поэтому если он вдруг попытается уединиться, не стоит ему препятствовать: каждый человек имеет право на личный угол, а то и на личную пещеру.Сегодня вашему любимому человеку захочется поставить над вами какой-то научный или малонаучный эксперимент. Сопротивляться этому или нет – зависит от вас. Больно вам, скорее всего, не будет, а вот интерес к экспериментаторству вполне может проснуться.Не спешите делиться с вашей половинкой вашими проблемами. Она может за вас разволноваться настолько, что проблем у вас прибавится: успокоительного найти, врача вызвать… А потом каждый день придётся отчитываться о том, как вы выходите из затруднительной ситуации. Оно вам надо?Сегодня счастье в личной жизни свалится на вас неожиданно, причем в таких количествах, о которых вы даже мечтать не смели. Однако если вы замешкаетесь и не подставите под него руки (голову?), оно рухнет мимо и разобьется на тысячи мельчайших осколков.Подходящий день для того, чтобы сделать что-то в первый раз. Например, первый раз поцеловать вашего любимого человека или первый раз признаться ему в любви. Если вы не сделаете это на сей раз, неизвестно, когда вам ещё представится такая уникальная возможность.Сегодня вам стоит освежить в памяти биографию вашего любимого человека, вплоть до мелочей. Кстати, именно мелочи могут вам в этот день особенно пригодиться. Если вы о них не вспомните в нужный момент, на вас в лучшем случае посмотрят с недоумением. Впрочем, звезды не прогнозируют сегодня у вас провалов в памяти.Хороший день для того, чтобы завязать новые перспективные знакомства с привлекательными представителями противоположного пола. Построить им глазки, поулыбаться, очаровать, околдовать… В общем, все то, что вы умеете плюс еще немного эксперимента. Он-то и сделает вас неповторимым.Сегодня вам предстоит в очередной раз понять, что даже из самой безвыходной ситуации бывает выход, причём отнюдь не самый неприятный. Главное – его найти и правильно им воспользоваться. Успех в вашей личной жизни сегодня будет зависеть только от вас.В этот день вашему любимому человеку захочется разрушить все ваши тщательно выстроенные планы и придумать что-то свое, особенное, неподражаемое, причем он искренне верит в то, что от его инициативы вы придете в восторг. Если восторга не намечается, лучше сразу предупредите об этом вашу половинку.От вас сегодня не требуется ни слов, ни действий. Просто будьте рядом с вашим любимым человеком, физически или морально. Главное – он должен знать о том, что на вас можно положиться и опереться в любой момент. Ему это очень нужно. Так, на всякий случай.