Гороскоп на 19 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 апреля в 14:12.

Фаза Луны 19 апреля 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 19.04.2019 - 14-15 лунный день.

Луна в знаке зодиака 19.04.2019 - Луна в Весах.



Кто не работает, тот не ест - никто не отменял эту истину. Делайте лишь необходимое, причём тщательно, основательно и аккуратно. От этого напрямую зависит ваш заработок, а возможно, и общий уровень жизни. Вы можете обнаружить, что привычная работа идёт со скрипом, а иногда вовсе останавливается.Это удачный момент для обсуждения хозяйственных и организационных вопросов. Самоё время затронуть такие темы, как уплата или списание долгов, уровень заработка, планирование расходов, общий порядок финансовой деятельности. Возможно, именно вы найдете мудрое решение спорной проблемы.Это отличное время для шопинга с перспективой совершения стильных, практичных и ценных покупок. Оно также подходит для неспешных прогулок, визитов к родне, любовных встреч. В течение дня не исключено приятное и полезное знакомство. Возможна лень или полное погружение в мир красоты и творчества.Воинственность и агрессивность сегодня исключаются. Демонстрируя их, вы усложните ситуацию либо вообще останетесь не у дел. Чтобы смягчить разногласия (в том числе материальные), займите более взвешенную позицию. В личных контактах сделайте акцент на разумном спокойствии, постоянстве, эмоциональности, чувственности.В это время нежелательны поездки, не стоит давать твердые обещания. Возможно непонимание в семье или браке. Однако способ прояснить ситуацию здесь все же существует. Если кто-то сомневается в вашей искренности, докажите свои слова делом, и к вам не будет никаких вопросов.Вы должны быть весьма искусным лоцманом, чтобы ваше будущее путешествие не закончилось разочарованием. Скорее всего, у вас будет отличный напарник. Но вас может подвести здоровье или недобросовестный помощник.Материальные проблемы улаживайте ранним утром. В течение дня активнее контактируйте с внешним миром: важные сведения не должны проходить мимо вас. Может стать особенно актуальным общение с интересными и влиятельными людьми (учителями, путешественниками, иностранцами, духовными искателями).Собственный здравый смысл и тщательно продуманный план могут не спасти вас от соблазна пойти не той дорогой, выбрать в помощники или в доверенные лица не того человека. Важную информацию стоит снабдить дополнительной защитой: ее могут своровать или исказить.Возможно, вас и собеседников сведет вместе интересный вопрос, запретная или сомнительная тема. Не исключено, что общение выльется в раскрытие тайны, загадки. Не торопитесь с выводами, сегодня они могут оказаться неверными. Любые беседы будут иметь скрытый моральный подтекст.Источником хорошего настроения сегодня являются креативные занятия. Вам стоит принять участие в учебном мероприятии, в коллективном начинании. При этом ваши личные желания (творческие и иные) могут находиться в противоречии с возможностями.Это не лучшее время для собеседования, для поступления на новое место работы, для начала далекого путешествия или длительного учебного процесса. Начинайте проект, только если нет иного выхода и при условии, что основные пункты задуманного дела продуманы вами заранее.Одни стороны вашей жизни нуждаются в укреплении, другие требуют преобразования. Не ошибитесь, иначе расшатаете стены своего благополучия и окажетесь в неопределённости. Рискуйте лишь тогда, когда полностью уверены в прочности своих базовых позиций.