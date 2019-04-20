Любовный гороскоп на сегодня 20 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 20 апреля 2019 Овен

Сегодня многие могут проявлять инициативу в личной жизни. Однако не стоит забывать и о желаниях любимого человека. Неуступчивость партнера может охладить ваш пыл.



Сегодня для многих представителей знака хорошим стимулом для успехов в разных сферах жизни станут счастливые отношения с любимым человеком. Если вы пока не встретили вторую половинку, постарайтесь воспользоваться поддержкой союзников при покорении сердца потенциального избранника.В этот день из отношений уйдет вся романтика и страстность, а на их место придут серьезность, требовательность и практичность. Это день, когда нужно стараться ради отношений, поддерживать друг друга, быть терпеливыми в общении с любимым человеком. Возможны конфликты и взаимные придирки, поэтому нужно быть более внимательными и добрыми по отношению к своему партнеру.Вас ждут новые впечатления и романтические моменты, общение с любимым человеком принесет вам радость и удовольствие. Любовный гороскоп советует вносить что-то новое в свои отношения.Вы станете более серьезными и требовательными к партнеру, но не стоит критиковать любимого человека по любому поводу. Рекомендуем вам заняться вместе со своей второй половинкой какими-то важными делами.В любовных отношениях для вас главными будут чувства, взаимопонимание, возможность поговорить по душам. Лучше устроить свидание в более тихой, уютной атмосфере, чтобы там можно было поговорить и приятно провести время.Вы в этот день будете более скрытным и эмоциональным, поскольку внутри вас может пробудиться целая буря различных чувств. Вам следует направить своё внимание на партнера, постараться прочувствовать и понять его, а также проявлять нежность и доброжелательность по отношению к любимому человеку.В этот день представители знака захотят поделиться своими идеями и вдохновением, поэтому в любимом человеке они будут искать в первую очередь друга. Вам нужно будет больше свободы и понимания, поскольку ваши мысли будут блуждать далеко в облаках.Замечательный день для совместного подведения итогов. Найдите сегодня час или два на то, чтобы сесть рядом уютно и обсудить, что сделано, что не сделано и что еще предстоит сделать или не сделать. Постарайтесь быть максимально честными и откровенными, это поможет сделать более правильные выводы.Сегодня окажется, что в ваших отношениях с вашим любимым человеком все отнюдь не так радостно, светло и легко, как вам казалось все это время. Впрочем, в ваших силах изменить ситуацию в лучшую сторону, направить в полезное вам русло и сделать из нее то, что нужно именно вам.В этот день вам очень важно будет довести начатое до победного конца, пусть это будет и не просто. Однако ваш любимый человек будет придерживаться того же мнения, что и звезды. Поэтому приложит все возможные и невозможные усилия для того, чтобы у вас все получилось.Сегодня вашему любимому человеку будет очень грустно и одиноко, и только вам будет хоть в какой-то мере под силу вылечить его от его дурного настроения и избавить от неприятных предчувствий. Для вашей половинки вы лучший лекарь души, о чём сами прекрасно знаете.