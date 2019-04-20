Гороскоп на 20 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 20 апреля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 20.04.2019 - 15-16 лунный день.

Луна в знаке зодиака 20.04.2019 - Луна в Скорпионе.



Даже те идеи и мысли, которые на первый взгляд могут показаться нереальными, скоро обретут фундамент. Однако вам следует быть более внимательными за рулем, и если внутренний голос противится дороге, то лучше остаться дома.Нужно брать инициативу в свои руки. Если выберете выжидательную позицию, день пролетит без особых событий. В личной жизни у вас могут произойти перемены в лучшую сторону. Хотя не последнюю роль придется сыграть вам самим. Не отказывайте тем, кто нуждается в помощи. Добрые поступки не останутся незамеченными, и вскоре вы будете вознаграждены.Ближайший день может сложиться для вашей профессиональной деятельности самым благоприятным образом. Но перед тем как приступить к активным действиям, сначала выработайте четкий план: есть вероятность того, что свои усилия вы направите не туда, куда нужно.День может оказаться не самым плодотворным в плане профессиональной деятельности. Следует избегать активных действий, суеты и спешки. Вы сможете разобраться во многих противоречиях, а заодно и понять, с кем стоит продолжать общение, а от кого лучше держаться подальше. Удачно могут складываться новые романтические знакомства.Творческий подход к любому делу обещает если не полный успех, то по крайней мере достойный результат. Постарайтесь произвести хорошее впечатление на людей, с которыми будете общаться. Негативные эмоции могут заглушить голос разума, и из-за этого вы можете совершить серьезную ошибку.Стоит проявить осторожность в отношении новых деловых предложений. Многие из них могут таить в себе ловушки, о которых вы даже не подозреваете. Сейчас нельзя принимать участие в авантюрных мероприятиях. Любой риск может принести серьезные проблемы.Постарайтесь в ближайшее время не слишком нагружать свой организм физически или эмоционально, хотя, скорее всего, силы вы в себе будете ощущать немалые. Избегайте в этот день конфликтов и выяснений отношений. Побольше отдыхайте.Вы многое успеете сделать и добьетесь того, что раньше было не под силу, если не будете ставить чересчур сложных целей и выбирать многоступенчатые задачи. Для новых романтических увлечений время подходящее. Если есть желание изменить свою личную жизнь в лучшую сторону, то шанс будет предоставлен. Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях.Вам стоит заняться наведением порядка в своих делах и бумагах. Данный период больше подходит для рутинной работы, нежели для творческого процесса. Если есть возможность, то этот день посвятите отдыху, лучше всего за пределами города. Постарайтесь доставлять себе и своим близким больше приятных эмоций.У вас могут возникнуть проблемы в любовных отношениях. Но не пытайтесь что-либо изменить, так как ваши усилия окажутся тщетными, и вы можете из-за этого впасть в уныние. Постарайтесь не принимать происходящее близко к сердцу. Для урегулирования проблем потребуются гибкость и уступчивость.День потребует большой ответственности, высокой работоспособности и целеустремленности. Причем для того чтобы воплотить в жизнь свои планы, сначала придется закончить все ранее начатые дела и подвести определенную черту под уже выполненной работой. В течение дня избегайте конфликтов, споров, дискуссий и заключения пари.He нужно бояться перемен. Быстрый ритм жизни и многообразие событий не дадут стоять на месте. Никакой фальши и необязательности быть не должно. Если что-то пообещаете и по каким-либо причинам не сдержите слово, пострадаете в первую очередь сами.