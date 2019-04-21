Любовный гороскоп на сегодня 21 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
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Любовный гороскоп на сегодня 21 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 21 апреля 2019 Овен
Сегодня не заставляйте себя проявлять активность, если вам хочется побыть в одиночестве. В любви появляется привкус тайны, но нет энергии, чтобы искать определенности и требовать ответов на вопросы. Сейчас легко соскользнуть в мир фантазий и грез. Реальным отношениям может не хватать искренности, но чувствительность достигает критического уровня.
Сегодня мир кажется доброжелательным, расцвечивается яркими красками, окружающие демонстрируют энтузиазм, способность радоваться своим и чужим успехам. Повышаются шансы на новые знакомства или перемены в приятельских отношениях в пользу более глубокого чувства. Это идеальный день для начала романтического путешествия. Если путешествие невозможно, мечтайте, стройте планы вместе с партнером или друзьями.
Любовный гороскоп на 21 апреля 2019 Близнецы
Сегодня требуются чрезмерные усилия, чтобы оставаться на достойном уровне и двигаться в направлении к своим целям. Отчетливо проявляются проблемы в отношениях. Акценты расставляются жестко, компромиссы трудно достижимы. В таком состоянии сложно ждать, слушать или прощать. Личные интересы и потребности доминируют, а нетерпение может толкать на опрометчивые поступки и высказывания.
Любовный гороскоп на 21 апреля 2019 Рак
Препятствия в достижении взаимопонимания. Упрямство, эгоизм и, вместе с тем, очень сильная потребность в близости, защищенности, доверии. Избегайте сегодня противостояния, не напоминайте партнеру о прошлых обидах. Желания могут реализоваться, но с какими-то препятствиями или жертвами. В любви явственно ощущается вызов и увеличиваются ставки.
Любовный гороскоп на 21 апреля 2019 Лев
Сегодня влияние Луны придаст контактам необходимую эмоциональность, заинтересованность и естественность. Чувства легко выразить словами, и именно это сейчас важнее всего, но может наблюдаться и стремление приукрасить суть дел и свои планы, напустить в них туману. Но вы все равно откроете для себя что-то новое и приятное.
Любовный гороскоп на 21 апреля 2019 Дева
Сегодня день внезапных поступков, признаний, сюрпризов. Ничего нельзя предугадать заранее. Хрустальные замки мечты возводятся и рушатся в одно мгновение. Энергетика - словно вихрь танца. К ней нужно так и относиться - не задумываясь и не ожидая ничего определенного суметь виртуозно сыграть любую роль, какой бы неожиданной в этот день она ни была.
Любовный гороскоп на 21 апреля 2019 Весы
Сегодня настроение может быстро и непредсказуемо меняться, поэтому лучше оставаться сторонним наблюдателем в ситуациях, где сталкиваются страсти и интересы. Не давайте воли ревности и мстительности, иначе тут же об этом пожалеете. Обостряется чувствительность, легко срываются маски и обнажаются истинные чувства.
Любовный гороскоп на 21 апреля 2019 Скорпион
В эмоциональном плане день сложный. Сегодня лучше не питать особых иллюзий по поводу проявления симпатий, заинтересованного общения. Трудно удерживать внимание на одном объекте, хотя отдельные слова и действия могут казаться значительными (или так восприниматься?). Лучше не обольщаться. Ситуативные настроения не гарантируют, что откровенное признание, разговор получат продолжение.
Любовный гороскоп на 21 апреля 2019 Стрелец
Сегодня усилится потребность в надежности и комфорте. Не будет желания рисковать тем, что себя хорошо зарекомендовало, что составляет крепкий тыл и дает ощущение стабильности в перспективе. День благоприятен для дружеских и любовных встреч, посиделок, пикников, но без особых ожиданий.
Любовный гороскоп на 21 апреля 2019 Козерог
Сегодня многие вещи выглядят неясными и запутанными. И лучше ни на чем не настаивать, но наблюдать и выслушивать все, что вам хотят сообщить. Время словно течет из прошлого или, наоборот, в прошлое, и лучше всего сейчас решать то, что не удалось раньше, а теперь по странному стечению обстоятельств это может получиться.
Любовный гороскоп на 21 апреля 2019 Водолей
Сегодня требуются чрезмерные усилия, чтобы оставаться на достойном уровне и двигаться в направлении к своим целям. Приходится сконцентрироваться на главном, отодвинув все второстепенное, и проявить заботу на уровне жизнеобеспечивающих вливаний и действий, которые дадут возможность удержать позиции в критических условиях.
Любовный гороскоп на 21 апреля 2019 Рыбы
Если жизнь сейчас подводит вас к важному решению или состоится разговор о перспективах отношений с партнером, это знак того, что у провидения есть большие планы на вас. Повышается ответственность за будущее союза, и если обстоятельства благосклонны, то можно рассчитывать на долгую и прочную связь.
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