Гороскоп на 21 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 21 апреля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 21.04.2019 - 16-17 лунный день.

Луна в знаке зодиака 21.04.2019 - Луна в Скорпионе.



Особых изменений в вашей карьере сейчас произойти не должно. Хотя следует внимательнее присмотреться к людям, с которыми работаете. Возможно, кто-то из соратников недолюбливает вас и может нанести удар исподтишка. Но если будете осмотрительными, сможете предотвратить это.В этот день вы должны просчитывать ситуации на два хода вперед и активно действовать для реализации своих идей. Постарайтесь произвести хорошее впечатление на людей, с которыми придется общаться. Будет довольно трудно понять близкого человека. Объяснения отложите. Лучше просто заняться тем, что доставляет удовольствие обоим, а отношения вы сможете выяснить в другой раз.Перед тем как что-либо предпринять, сначала все обдумайте и взвесьте. Сейчас нельзя решение вопросов пускать на самотек, в надежде на то, что время подскажет правильный выход. Если не уверены в своей правоте, то не пренебрегайте помощью близких людей. Они могут дать дельные советы.Не тратьте время на то, чтобы кого-то в чем-то убедить. Разговоры ни к чему не приведут, свою правоту доказывайте не словом, а делом. А вот изобретательность и даже в какой-то мере хитрость могут сослужить неплохую службу. Изучайте ситуацию и налаживайте отношения с людьми, чья помощь вам может понадобиться.В данный период вы не имеете права на ошибку. Любые поступки, слова и даже мысли должны тщательно взвешиваться. Сейчас стоит распределить нагрузки более рационально, а также откорректировать свое меню. Это сделает вас более работоспособными, бодрыми и энергичными на протяжении всего дня.Вы будете чувствовать себя хорошо как в физическом, так и в эмоциональном плане. По крайней мере, со стороны раздражающих факторов возникнуть не должно. Старайтесь больше времени проводить на воздухе, так как это поможет вам оставаться в хорошем расположении духа.Если сегодня у вас что-то не будет получаться, то не пытайтесь любыми способами добиться желаемого. Сейчас будьте осторожными в своих высказываниях. Вы можете невольно затронуть чьи-то интересы и тем самым перейти дорогу влиятельному человеку.В данный период вам потребуется помощь коллег или знакомых, и вы обязательно ее получите. Наиболее перспективными представляются дела, связанные с переговорами и заключением сделок. Также день благоприятен для всего, что имеет отношение к делам сердечным. Не исключены новые многообещающие знакомства.Не следует быть слишком откровенными даже с близкими, так как все сказанное может обернуться против вас. Также не стоит брать в деловые партнеры людей, к которым вы питаете чувства большие, чем просто симпатия. В этом случае вы станете абсолютно необъективными, и от этого может пострадать дело.В ближайшее время на работе вы можете оказаться между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступления или тактику, чтобы избежать такого положения. Зато смело можете рассчитывать на помощь близкого человека. Данный день располагает к гармоничным отношениям в семье.Постарайтесь никого не привлекать к решению своих проблем. Возможно, вам и попытаются помочь, но это окажется медвежьей услугой. Удача может улыбнуться в любви, но только в том случае, если ваши намерения чисты и не имеют под собой корыстных целей.Ставьте перед собой реальные задачи, не поднимайте планку на недосягаемую высоту. Единственный результат, которого вы добьетесь при таком положении дел - это испорченное настроение. Не стоит пытаться кого-нибудь обмануть. Мало того что вы потреплете нервы себе, так еще это рикошетом коснется и всех окружающих, попавшихся у вас на пути.