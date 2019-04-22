Любовный гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года





Любовный гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года Овен

Влияние рациональных рассуждений отходит на второй план. Отдавайте приоритет интуиции. С её помощью вы сможете воплотить в жизнь даже самые фантастические сценарии. Ослабьте тиски разума хотя бы ненадолго.

Не нужно планировать ничего, значительнее привычных свиданий в традиционном, обычном для пары стиле. Все яркие, значительные или важные события в любви пойдут не так, как запланировано. В итоге останется осадок от несбывшейся сказки и напрасно потраченных денег.

Любовный гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года Близнецы

Непременно ждите какого-то события. А вот если он хочет серьёзных отношений, ему нужно поостеречься до выходных. Одинокие представители знака рискуют принять блестящую пустышку за истинный шанс. В уже сложившихся парах много тревог принесут поступки партнёра, его легкомыслие и самоуверенность.

Любовный гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года Рак

Лучше всего — не принимать происходящее близко к сердцу. Ничего важного за намёками и недоразумениями в 99% случаев не стоит. В понедельник к тому же не стоит всерьёз воспринимать знакомство: оно покажется серьёзным только вам, а со стороны другого человека будет мимолётной блажью.

Любовный гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года Лев

Сейчас есть шансы вернуть отношения. Если же флиртовать и предлагать встречи будет коллега, с которым раньше ничего не было, не стоит возлагать на него много надежд: на выходных представитель знака разочаруется в этом человеке.

Любовный гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года Дева

Звезды советуют обязательно дать выход накопившимся эмоциям. Если этого не произойдет, Вы обвините во всех бедах любимого человека и все закончится грандиозной ссорой. Любовный гороскоп советует Вам держать себя в руках. Отношения после ссоры восстановить будет трудно.

Любовный гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года Весы

Сейчас вам предстоит получить от своей половины важную информацию. Она будет иметь непосредственное отношение к вашей паре. Любовный гороскоп говорит о том, что скорее всего новость будет приятной. Но, возможно, что и нет. В любом случае подготовьтесь.

Любовный гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года Скорпион

Ваш любимый человек будет испытывать трудности в принятии решения касательно ваших отношений. Любовный гороскоп предупреждает, что помогать ему не нужно, так как он должен сделать свой выбор самостоятельно.

Любовный гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года Стрелец

Возлюбленный будет стремиться разнообразить отношения. Вот только ваши планы могут быть совсем другими. Впрочем, не стоит поспешно отказываться от предлагаемых вариантов (даже если энтузиазм избранника вызывает неприязнь).

Любовный гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года Козерог

Нельзя игнорировать подсказки интуиции. Даже если люди, к мнению которых вы прислушиваетесь, рекомендуют действовать прямо противоположным образом. Впоследствии этот выбор непременно окупится. Рекомендуем на время забыть о рациональной составляющей романтических отношений.

Любовный гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года Водолей

Период окажет значимое влияние на восприятие окружающей действительности. Избранник взглянет на сложившиеся отношения под другим углом и в итоге найдет немало неприятных тем для обсуждения. Поэтому стоит заранее подготовиться к неудобному разговору.

Любовный гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года Рыбы

Позаботьтесь о сохранности нервной системы. Хоть на спокойствие сегодня рассчитывать не приходится, это не значит, что можно срываться на возлюбленном. Ведь придется иметь дело с множеством негативных последствий, которые проявятся с течением времени.