Любовный гороскоп на сегодня 22 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 22 апреля 2019 Овен

Возьмите на несколько часов тайм-аут, если чувствуете усталость. Сегодня одиночество целительно, и в такие моменты вы нуждаетесь в покое и восстановлении сил. Вы можете раздумывать над ответственным решением или критично оценивать свои отношения. Но сейчас вам по силам найти выход из кризисной ситуации и навести порядок в своей жизни.



Не торопитесь с инициативами – в любом случае вы получите не то, на что рассчитывали. События этих дней подготовлены предыдущими поступками, мыслями, сейчас проявляется результат, приоткрывается будущее. Сложно (и не имеет смысла) сдерживать то, что назрело.Сегодня ожидания могут быть нарушены. В словах останется недосказанность, обида, горечь. На это время лучше не назначать встречи и свидания, не писать письма и не вести телефонных разговоров. То, что вы сейчас чувствуете, сложно объяснить, передать другому человеку.Сегодня холодок прохлады в чувствах - своих или партнера - задевает, вызывает потребность активности и возвращения позиций, которые устраивали раньше. Это время требует терпения, внимания и понимания тонкостей, которым обычно значения не придается. Могут быть проблемы у пар со стажем или с большой разницей в возрасте.Сегодня один из переломных моментов года, когда акценты в отношениях расставляются по-новому. Подходящая возможность отправить в прошлое то, что вас перестало устраивать. Нужно быть внимательнее к обстоятельствам, которые каким-то образом вмешиваются в ваши планы – вас куда-то срочно вызывают или приглашают, и дальше события сами формируют свой рисунок.Сегодня может возникнуть ощущение, что у ваших отношений с любимым человеком нет перспектив. Кто-то из двоих может переключить внимание на другие дела, заботы или увлечения. Но парадокс в том, что чем больше отдаляется один, тем сильнее привязанность другого и интерес продолжать любовную игру.Сегодня слишком много нетерпения, претензий, требований. Мало - внимания, чуткости, чувствительности и нежности. С пылу-жару можно наломать дров, высказать обидные вещи, обидеть, задеть самолюбие. Любовное томление чрезвычайно мощное, но скоротечное. При неблагоприятном раскладе событий возможны вспышки агрессии, опрометчивые решения.На этот день лучше не планировать события, от которых хочется удовольствий, радости, легкости контактов, спонтанности и сюрпризов. Другое дело – если нужно расставить точки над i или окунуться в сложный сюжет разоблачений, откровенности. Может состояться разговор, на который раньше не хватало решимости.Трудно сдержать порывы, любопытство, откровенность. Учитывайте, что у партнера тоже может немотивированно меняться настроение или закончится терпение, если ваши провокации будут особенно настойчивыми. Запустите несколько пробных шаров там, где есть необходимость прояснить или сдвинуть ситуацию.Идеальное время для совместных медитаций, разговоров по душам, виртуального общения. Легко догадываться и понимать. Томление чувств, фантазии могут быть самодостаточными, отдаляя и откладывая реальный контакт. Этот день не для тех планов, где вы намерены сделать решительный шаг.Сегодня ситуации проясняются и упрощаются. В такие моменты легко жить здесь и сейчас. Атмосфера располагает к искренности и сотрудничеству, разговорам о том, что интересно для двоих. Это общий подъем жизненных сил, активность всех систем организма, повышенная чувственность и чувствительность.Сегодня чувствам необходим комфорт, красивая обстановка и соблюдение ритуалов любовной игры. Нельзя торопиться – все должно проявляться и развиваться медленно, давая возможность насладиться каждый мгновением. Сегодня любовь – это искусство обольщения. Создайте соответствующий антураж, используйте музыку, свечи, ароматы.