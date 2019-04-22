Гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года для всех знаков зодиака







Гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года для Овна

Ваша жизнь будет настолько непредсказуемой, что трудно будет предугадать, какие ваши действия обернутся для вас выгодой и пользой, а какие могут стать причиной проблем. Поэтому звёзды советуют вам не принимать никаких важных решений прежде, чем обстоятельства, которые сложились у вас как на работе, так и в личной жизни, не начнут проясняться.

Гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года для Тельца

Благодаря энергичности и терпению, вы достигнете успехов в делах и сможете оттеснить на задний план конкурентов. Плохо только то, что вы будете склонны раздражаться и затевать выяснения отношений с окружающими чуть ли не на ровном месте. Старайтесь спокойнее реагировать на ошибки близких людей, ведь вы тоже иногда ошибаетесь!

Гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года для Близнецов

Хорошо, если в работе вы и ваши деловые партнёры будете стремиться к взаимопомощи — таким образом вы намного быстрее сможете решить возникшие профессиональные вопросы. Поездка в другой город может принести вам удачу не только в делах, но и в любви. Если у вас есть постоянный любовный партнёр, постарайтесь внести немного новизны в ваши отношения.

Гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года для Рака

Чтобы удачно выйти из проблемной ситуации, вам нужно будет выбрать нестандартные пути её решения. Скорее всего, в этот период вы совершите смелый, решительный поступок, благодаря которому в ваших делах произойдёт прорыв и на горизонте замаячит успех. В любви вам следует вести себя непосредственно и следовать велению сердца.

Гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года для Льва

На этой неделе вы можете получить много заманчивых предложений от деловых партнёров, но будьте бдительны, чтобы вас не втянули в бесперспективную авантюру. В этот период могут обостриться отношения с любимым человеком. Но если вы проявите такт и пойдёте навстречу желаниям партнёра, то вскоре между вами воцарится полное взаимопонимание.

Гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года для Девы

У вас может появиться хорошая возможность подняться на новую ступень своего профессионального мастерства, если вы не поленитесь перенять профессиональный опыт у своих коллег. В отношениях с близкими людьми вы будете склонны проявлять авторитарность, что может стать причиной споров и разборок, хотя до конфликта, скорее всего, дело не дойдёт.

Гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года для Весов

Вы будете успешны в своих новых начинаниях. Интуиция поможет вам безошибочно найти самый короткий и самый безопасный путь к намеченным целям. Если вы мечтаете поправить своё финансовое положение, на этой неделе вам может подвернуться высокооплачиваемая работа. Прислушивайтесь к желаниям партнёра — он будет вам за это благодарен.

Гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года для Скорпиона

На этой неделе вам следует вспомнить и использовать на практике все накопленные за последнее время профессиональные знания и умения. Не избегайте ответственных дел, если хотите быстрее продвинуться по карьерной лестнице. Чтобы завоевать любимого человека, будьте с ним веселы, приветливы и нетребовательны.

Гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года для Стрелеца

На этой неделе многих представителей вашего знака одолеют скука и желание перемен. Чтобы не заскучать, постарайтесь расширить круг своих интересов или начните заниматься общественной деятельностью. Если вам покажется, что ваш любовный роман развивается слишком медленно, это будет говорить о том, что вы сами проявляете недостаточно инициативы.

Гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года для Козерога

На этой неделе вы будете склонны хандрить и грустить без особых на то причин. Скорее всего, что из-за своего пессимизма вы просто не замечаете тех блестящих жизненных возможностей, которые у вас имеются на сегодняшний день. Настройтесь на позитивную волну, и вам буквально сразу же начнёт везти и в профессиональных делах, и в любви.

Гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года для Водолея

Вам эта неделя может принести неожиданное везение в сложных делах, поэтому не тратьте время на раздумья и начинайте действовать. Если ситуация вдруг начнёт складывается в вашу пользу, это будет говорить о том, что вы идёте к цели правильным путём. Не исключено, что в этот период кто-то из вашего близкого окружения в вас влюбится.

Гороскоп на неделю с 22 апреля по 28 апреля 2019 года для Рыб

Удача будет сопутствовать вам во всех ваших начинаниях, но только при условии, если вы будете соизмерять свои желания с возможностями. Если же вы попытаетесь откусить больше, чем можете проглотить, то у вас могут начаться проблемы. С любимым человеком вы рискуете поссориться из-за ваших к нему претензий, так что постарайтесь снизить планку требований!