Гороскоп на 22 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 22 апреля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 22.04.2019 - 17-18 лунный день.

Луна в знаке зодиака 22.04.2019 - Луна в Стрельце.



Головокружительных успехов в карьере не будет, но добиться положительных результатов вы сможете. Особенно должны преуспеть в области деловых контактов, а вот брать на себя чужие обязанности не стоит. Вряд ли вы этим повысите свой рейтинг в глазах коллег и руководства.Дела, которые не будут приносить удовлетворения, лучше отложить на некоторое время. Поступившую информацию обязательно проверяйте, причем самостоятельно. Не огорчайтесь, если заметите, что позиция родственников, коллег, руководства или любимого человека будет отличаться от вашей собственной.Ставьте конкретные цели и не перескакивайте с одного дела на другое. День благоприятный для поездок, сбора информации и переговоров. Избегайте поспешных решений, не стесняйтесь просить время на размышления. Только тогда, когда вас перестанут беспокоить и подгонять, вы сможете понять, как следует действовать.Сложно предсказать, как вы себя поведете в той или иной ситуации. На одно и то же действие или высказывание вы можете среагировать совершенно по-разному, причем определить, что же повлияло на вашу реакцию, абсолютно невозможно. Предупредите близких людей, чтобы они в этот период были снисходительны к вам.В ближайший день не стоит просить кого-либо о помощи или поддержке, так как вы сами способны справиться с любой задачей. Свои силы и вдохновение вы будете черпать во взаимоотношениях с любимым человеком. Возможно, на настроение положительно повлияет новое знакомство.Сейчас вам может прийти мысль, что если немного схитрить со своим начальством, то у вас появятся какие-либо привилегии. Но не стоит обольщаться на этот счет. А если любовные отношения не касаются профессиональной сферы (если это не служебный роман), то здесь вас ожидают только радостные минуты.Данный период пройдет для вас в ровном и спокойном темпе. Вы можете расслабиться и заняться тем, что вам больше всего по душе. Но при этом постарайтесь не брать на себя лишней ответственности. В финансовом отношении нужно проявить осмотрительность.День благоприятен во многих отношениях. Если хотите этот день сделать незабываемым, то инициативу придется брать в свои руки. Впрочем, вам не привыкать. Идет удачное время и для покупок. Не отказывайте себе в том, о чем долго мечтали. Сейчас нужно больше времени уделять своему здоровью и физической форме.На этот день вы будете довольны собой. Практически все, что задумаете, сможете с блеском воплотить в жизнь. И это не останется без внимания со стороны окружающих. А похвала и одобрение близких людей и коллег ободрят вас и придадут новых сил для покорения очередных вершин.Можно планировать серьезные дела и мероприятия. Вы сможете с ними справиться. Романтические встречи, развлечения и отдых сейчас вам просто необходимы. Благодаря положительным эмоциям вы сможете набраться сил и подарить немало прекрасных мгновений любимому человеку.Сейчас не время для трат. Однако если вы все-таки собираетесь сделать серьезную покупку, лучше посоветоваться с людьми, которым вы доверяете. А вообще-то, вместо того чтобы сорить деньгами, лучше разберитесь в себе и в своих отношениях с окружающими. И помните: вы не всегда бываете истиной в последней инстанции.Удачное время для новых знакомств. Не исключено, что ваша судьба ожидает вас на просторах Интернета. Стоит также позвонить или написать старым друзьям. Возможно, кто-то из них сделает вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Вот и не отказывайтесь - пора немножко встряхнуться!