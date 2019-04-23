Любовный гороскоп на сегодня 23 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 23 апреля 2019 Овен

Ничего нельзя предугадать заранее. Хрустальные замки мечты возводятся и рушатся в одно мгновение. Энергетика этого дня - словно вихрь танца. К ней нужно так и относиться - не задумываясь и не ожидая ничего определенного суметь виртуозно сыграть любую роль, какой бы неожиданной в этот день она ни была.



Вас захлестывают идеи, но возникают противоречия между обещаниями, мечтами, планами и реальным положением дел. Могут возникнуть накладки, проблема выбора. Разнообразие и эксперименты из-за суеты не принесут удовольствия, но создадут проблемы. Сегодня не распыляйтесь, атмосфера ожидания не сразу наполняется тем смыслом, которого вы ждете.Этот день принесет либо исключительно позитивный подъем энергетики, ощущение собственной привлекательности, либо обострит проблемы. Возможны перемены в личной жизни у вас или близких людей. Вы чувствуете, что имеете полное право настаивать на своей точке зрения в вопросах имиджа - своего или дела, которым занимаетесь.Препятствия в достижении взаимопонимания. Упрямство, эгоизм и, вместе с тем, очень сильная потребность в близости, защищенности, доверии. Избегайте противостояния, не напоминайте партнеру о прошлых обидах. Сегодня желания могут реализоваться, но с какими-то препятствиями или жертвами.Усиливается внутреннее напряжение и агрессивность. Вы ощущаете, что несете на себе основную тяжесть событий и не получаете удовлетворение от происходящего. Или от вас требуются чрезмерные усилия, чтобы оставаться на достойном уровне и двигаться в направлении к своим целям.Напряжение может быть связано с ситуациями неопределенности. Что-то вас беспокоит, но пока не достает энергии, чтобы раскрыть тайну или просто получить ответ на вопрос, который волнует. Вы смутно предугадываете, но ситуации больше наполнены загадочными намеками, и пока момент не подходит для того, чтобы активно добиваться истины.Сегодня будьте внимательны к происходящему – в ваших руках может оказаться ключ к будущему. Если произойдет что-то особенное – встреча, разговор, признание, или вы получите информацию каким-то необычным способом, это может повлиять на ваш выбор. Кто-то может выразить свои чувства с большей откровенностью, чем обычно, или яркие образы промелькнут в вашем сознании.Сложные эмоции, неподвластные контролю чувства. Сегодня на несколько часов вами может овладеть беспричинная тревога. На фоне активизировавшихся старых обид и фрустраций легко наделать ошибок.Вам нужно больше определенности и свободы. Вы находите оригинальные решения, ответы на свои вопросы, притягиваете информацию, которая кажется полезной. Если накануне вы долго размышляли и наполняли эмоциями любовные образы, то теперь разрядка чувств неожиданно может отразиться другими событиями в вашей жизни.Внешняя сторона отношений приобретает особый смысл. Эстетический компонент, флирт, визуальные стимулы крайне необходимы для пробуждения чувственности. Это время хорошо использовать для заботы о внешности, косметических процедур. Можно знакомиться и вести переписку в интернете.Сегодня в контактах много нетерпения, претензий, требований. Мало - внимания, чуткости, чувствительности и нежности. С пылу-жару можно наломать дров, высказать обидные вещи, обидеть, задеть самолюбие. Любовное томление чрезвычайно мощное, но скоротечное. При неблагоприятном раскладе событий возможны вспышки агрессии, опрометчивые решения.Атмосфера "искрит" эмоциями. Вы находитесь в потоке информации, и вам решать, будете ли вы работать только на прием или на ее передачу. Но общение доставит массу приятных минут, знакомства окажутся интересными, флирт блестящим и неповторимым. Неожиданно вы можете узнать то, о чем вторая сторона предпочитала умалчивать.