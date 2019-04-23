Гороскоп на 23 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 23 апреля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 23.04.2019 - 18 лунный день.

Луна в знаке зодиака 23.04.2019 - Луна в Стрельце.



Гороскоп на 23 апреля 2019 Овен

Данный день в профессиональном отношении может оказаться трудным. Когда вам покажется, что успех совсем близок, на пути будут вырастать новые препятствия, мешающие осуществлению планов. От этого вы будете чувствовать неудовлетворенность и разочарование.



Гороскоп на 23 апреля 2019 Телец

Данное время лучше посвятить не производственным проблемам, а дому и семье. Сейчас вы остро будете чувствовать, что ваш дом - ваша крепость. Если вы еще не встретили спутника жизни, то не исключено, что это произойдет именно сейчас. Только для этого нужно внимательнее присмотреться к окружающим вас людям.



Гороскоп на 23 апреля 2019 Близнецы

Данный период располагает к активным занятиям и делам. Вы будете полны решимости действовать и добиваться своей цели. Ну а если не найдете применения своим силам, клокочущая энергия заставит вас ощущать дискомфорт. Не стоит идти наперекор самим себе.



Гороскоп на 23 апреля 2019 Рак

На данном этапе вам противопоказано заниматься выяснением отношений, особенно с любимым человеком. Сейчас вы можете оказаться вспыльчивыми, необъективными и нежелающими ничего слушать. Зато во всех других областях сможете преуспеть. Сейчас ваш организм ослаблен, поэтому нужно приложить все усилия, чтобы помочь ему.



Гороскоп на 23 апреля 2019 Лев

В профессиональной деятельности вас ждет стабильность, если не начнете хитрить и мутить воду. Поэтому не рискуйте понапрасну, если дорожите своей работой и положением в обществе. Постарайтесь больше времени проводить в компании людей, с которыми вам хорошо.



Гороскоп на 23 апреля 2019 Дева

Сейчас у вас появятся новые перспективы, касающиеся профессиональной деятельности. И хоть окончательной ясности еще не будет, но вы уже отчетливо почувствуете грядущие перемены. Начните мало-помалу собирать нужную информацию. Она вам довольно скоро пригодится.



Гороскоп на 23 апреля 2019 Весы

У вас могут возникнуть проблемы, которые коснутся любовных отношений. Но не пытайтесь что-либо изменить, так как ваши усилия окажутся тщетными, и вы можете из-за этого впасть в депрессивное состояние. Постарайтесь не принимать происходящее близко к сердцу.



Гороскоп на 23 апреля 2019 Скорпион

Заключение новых деловых договоров и подписание контрактов лучше перенести на другой день. Занимайтесь тем, что приносит вам удовольствие. Этот день очень благоприятен для всего, что связано с любовью и новыми романтическими увлечениями.



Гороскоп на 23 апреля 2019 Стрелец

Сейчас удастся обойти преграды, которые могут воздвигнуть на вашем пути завистники и тайные недоброжелатели. Но для этого не пытайтесь выяснять с ними отношения и что-либо доказывать.



Гороскоп на 23 апреля 2019 Козерог

Возможны мелкие недоразумения. Не придавайте им слишком большого значения. Постарайтесь наполнить этот день положительными эмоциями. Наступает удачное время для получения новых знаний, общения и встреч.



Гороскоп на 23 апреля 2019 Водолей

На данный день не стоит ничего загадывать. Сейчас идет не самый удачный период. Иногда будет казаться, что в каких-то вопросах вы топчетесь на месте, а в некоторых случаях, даже пятитесь назад. Оптимизма это не прибавит, но на данном этапе лучше плыть по течению. Любыми способами избегайте конфликтов.



Гороскоп на 23 апреля 2019 Рыбы

В этот день кардинальных перемен в вашей профессиональной деятельности не предвидится. Но вы не должны участвовать в различных авантюрах. Обязательно порадуйте себя хоть чем-нибудь. Старайтесь не причинять боль тем, кого вы любите, и не обижайтесь по пустякам сами.