Любовный гороскоп на сегодня 24 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
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Любовный гороскоп на сегодня 24 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 24 апреля 2019 Овен
Утром легко встать не с той ноги, испортить настроение и себе, и окружающим. Тот, кто пропустит ход, может оказаться в выигрыше. В первой половине дня есть шанс получить что-то более значительное, чем комплимент. Женщинам нужно придерживаться традиционных ролей, проявлять заботу, мудрость и спокойствие.
Даже если вы в чем-то проиграете, пленительная игра случая может порадовать вас сильными впечатлениями. Доверьтесь интуиции - вам легко простят настойчивость, если за ней ощущается полнота чувств. Но не требуйте и не давите на партнера.
Любовный гороскоп на 24 апреля 2019 Близнецы
Ситуации сегодня ощущаются неясными и запутанными. И лучше ни на чем не настаивать, но наблюдать и выслушивать все, что вам хотят сообщить. Время словно течет из прошлого или, наоборот, в прошлое, и лучше всего сейчас решать то, что не удалось раньше, а теперь по странному стечению обстоятельств это может получиться.
Любовный гороскоп на 24 апреля 2019 Рак
Поступки могут быть спонтанными, откровенными и неосторожными, но общее ощущение будет радостным. Любую неловкость легко загладить, зато легко проясняются симпатии и восстанавливаются отношения. Это хорошее время для встречи, или можно просто отправить письмо именно в этот, подходящий для флирта и дружеского общения момент.
Любовный гороскоп на 24 апреля 2019 Лев
Вы склонны серьезно пересмотреть перспективы отношений, если только какое-то более важное дело не увлекает вас сильнее, чем мысли о любви - "Первым делом самолеты, ну а девушки..." Но если в делах полный порядок, то в отношениях захочется разобраться более основательно - что кому каждый должен, как распределять роли и нагрузку (если это уже сложившийся союз, семья).
Любовный гороскоп на 24 апреля 2019 Дева
Сегодня слишком много нетерпения, претензий, требований. Мало - внимания, чуткости, чувствительности и нежности. С пылу-жару можно наломать дров, высказать обидные вещи, обидеть, задеть самолюбие. Любовное томление чрезвычайно мощное, но скоротечное. При неблагоприятном раскладе событий возможны вспышки агрессии, опрометчивые решения.
Любовный гороскоп на 24 апреля 2019 Весы
Что-то вас беспокоит, но пока не достает энергии, чтобы раскрыть тайну или просто получить ответ на вопрос, который волнует. Вы смутно предугадываете, но ситуации больше наполнены загадочными намеками, и пока момент не подходит для того, чтобы активно добиваться истины.
Любовный гороскоп на 24 апреля 2019 Скорпион
Вам сложно совладать со своими чувствами, и вы легко можете выдать себя, если окажетесь рядом с тем, кто владеет вашими мыслями. Вокруг вас создается мощное поле, и нереализованные желания и страсти могут стать источником проблем в других сферах жизни.
Любовный гороскоп на 24 апреля 2019 Стрелец
Результатом нарастающего внутреннего напряжения могут стать необдуманные слова и поступки. Обостряется чувствительность к оцениванию, критике, знакам внимания (или их отсутствию). Усиливается потребность в определенности, получении ответов на вопросы. Притягиваются те ситуации, которые соответствуют подсознательным ожиданиям («что наверху, то и внизу»).
Любовный гороскоп на 24 апреля 2019 Козерог
Подходящее время для важного разговора с близким человеком о совместных перспективах. Вы склонны смотреть в будущее и не останавливаться на полпути, если перед вами достойная цель. Вкус к жизни, стремление к комфорту и престижному положению будут направлять ваши поступки, и вы получите большое удовольствие, если какие-то желания и планы будут реализованы.
Любовный гороскоп на 24 апреля 2019 Водолей
Может ощущаться неосознанная тревога, угроза, внутренний протест против того, чтобы быть использованным. Вы не склонны к откровенности и ставите преграды на пути к сближению. Потребность сохранить внутреннюю устойчивость, покой может быть сильнее желания отдаться напряженным и захватывающим эротическим переживаниям.
Любовный гороскоп на 24 апреля 2019 Рыбы
Этот день может всколыхнуть дремлющие страсти и заставит действовать с определенной степенью риска. Прошлое снова вторгается в вашу жизнь, тревожит встречами, звонками, внезапно нахлынувшими воспоминаниями. Возможны внезапные решения, поступки. Невнимание, провоцирующее обиду, чревато размолвкой, более серьезной, чем это могло бы быть в более спокойной обстановке.
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