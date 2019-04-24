Любовный гороскоп на сегодня 24 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 24 апреля 2019 Овен

Утром легко встать не с той ноги, испортить настроение и себе, и окружающим. Тот, кто пропустит ход, может оказаться в выигрыше. В первой половине дня есть шанс получить что-то более значительное, чем комплимент. Женщинам нужно придерживаться традиционных ролей, проявлять заботу, мудрость и спокойствие.



Даже если вы в чем-то проиграете, пленительная игра случая может порадовать вас сильными впечатлениями. Доверьтесь интуиции - вам легко простят настойчивость, если за ней ощущается полнота чувств. Но не требуйте и не давите на партнера.Ситуации сегодня ощущаются неясными и запутанными. И лучше ни на чем не настаивать, но наблюдать и выслушивать все, что вам хотят сообщить. Время словно течет из прошлого или, наоборот, в прошлое, и лучше всего сейчас решать то, что не удалось раньше, а теперь по странному стечению обстоятельств это может получиться.Поступки могут быть спонтанными, откровенными и неосторожными, но общее ощущение будет радостным. Любую неловкость легко загладить, зато легко проясняются симпатии и восстанавливаются отношения. Это хорошее время для встречи, или можно просто отправить письмо именно в этот, подходящий для флирта и дружеского общения момент.Вы склонны серьезно пересмотреть перспективы отношений, если только какое-то более важное дело не увлекает вас сильнее, чем мысли о любви - "Первым делом самолеты, ну а девушки..." Но если в делах полный порядок, то в отношениях захочется разобраться более основательно - что кому каждый должен, как распределять роли и нагрузку (если это уже сложившийся союз, семья).Сегодня слишком много нетерпения, претензий, требований. Мало - внимания, чуткости, чувствительности и нежности. С пылу-жару можно наломать дров, высказать обидные вещи, обидеть, задеть самолюбие. Любовное томление чрезвычайно мощное, но скоротечное. При неблагоприятном раскладе событий возможны вспышки агрессии, опрометчивые решения.Что-то вас беспокоит, но пока не достает энергии, чтобы раскрыть тайну или просто получить ответ на вопрос, который волнует. Вы смутно предугадываете, но ситуации больше наполнены загадочными намеками, и пока момент не подходит для того, чтобы активно добиваться истины.Вам сложно совладать со своими чувствами, и вы легко можете выдать себя, если окажетесь рядом с тем, кто владеет вашими мыслями. Вокруг вас создается мощное поле, и нереализованные желания и страсти могут стать источником проблем в других сферах жизни.Результатом нарастающего внутреннего напряжения могут стать необдуманные слова и поступки. Обостряется чувствительность к оцениванию, критике, знакам внимания (или их отсутствию). Усиливается потребность в определенности, получении ответов на вопросы. Притягиваются те ситуации, которые соответствуют подсознательным ожиданиям («что наверху, то и внизу»).Подходящее время для важного разговора с близким человеком о совместных перспективах. Вы склонны смотреть в будущее и не останавливаться на полпути, если перед вами достойная цель. Вкус к жизни, стремление к комфорту и престижному положению будут направлять ваши поступки, и вы получите большое удовольствие, если какие-то желания и планы будут реализованы.Может ощущаться неосознанная тревога, угроза, внутренний протест против того, чтобы быть использованным. Вы не склонны к откровенности и ставите преграды на пути к сближению. Потребность сохранить внутреннюю устойчивость, покой может быть сильнее желания отдаться напряженным и захватывающим эротическим переживаниям.Этот день может всколыхнуть дремлющие страсти и заставит действовать с определенной степенью риска. Прошлое снова вторгается в вашу жизнь, тревожит встречами, звонками, внезапно нахлынувшими воспоминаниями. Возможны внезапные решения, поступки. Невнимание, провоцирующее обиду, чревато размолвкой, более серьезной, чем это могло бы быть в более спокойной обстановке.