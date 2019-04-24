Гороскоп на 24 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
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Гороскоп на 24 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.
Фаза Луны 24 апреля 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 24.04.2019 - 18-19 лунный день.
Луна в знаке зодиака 24.04.2019 - Луна в Козероге.
Началось время позитивных перемен, которые могут коснуться как деловых, так и личных отношений. Вполне вероятно, что в ближайшее время вас ожидают интересные знакомства, которые повлияют на вашу дальнейшую жизнь. Больше времени проводите на свежем воздухе, а также в компании любимого человека.
Гороскоп на 24 апреля 2019 Телец
Сейчас вы будете ощущать в себе немалые силы. Но не переусердствуйте с их приложением. В противном случае можете перетрудиться, и это сразу же отразится на состоянии здоровья. Для заключения сделок, подписания договоров и дачи обещаний наступил вполне удачный момент.
Гороскоп на 24 апреля 2019 Близнецы
Сейчас вы рискуете изрядно растратить свои энергетические запасы. Связано это может быть с конфликтами, возникающими на бытовой или профессиональной почве. Постарайтесь не тратить свои силы на ссоры, так как в скором времени энергия вам понадобится для более важных целей.
Гороскоп на 24 апреля 2019 Рак
Этот день потребует от вас жесткой дисциплины, точности и внимательности. К своей цели вы будете продвигаться медленно, но зато уверенно. Стоит воздержаться от новых договоренностей. Лучше проверьте еще раз, готовы ли к ним ваши потенциальные союзники.
Гороскоп на 24 апреля 2019 Лев
Сейчас идет время действий. Чем больше на данном этапе вы поработаете. тем большую отдачу получите уже в ближайшем будущем. То же относится и к взаимоотношениям с близким человеком. Дарите тепло и заботу, и вы получите в ответ заряд положительных эмоций. А одинокие представители этого знака могут встретить новую любовь.
Гороскоп на 24 апреля 2019 Дева
День может подарить новые интересные перспективы, особенно в профессиональной области. Правда, для этого нужно проявить не только желание, но и хватку. Не медлите с принятием решения, не упустите драгоценное время. Большая вероятность того, что старый знакомый сыграет в вашей судьбе важную роль.
Гороскоп на 24 апреля 2019 Весы
Вы окунетесь в водоворот событий, Вас ожидает немало интересных переговоров, которые могут принести свои плоды. Единственное, в разговорах не перегибайте палку, и если чувствуете, что собеседник не готов дать ответ, то не давите на него. Это окажется наиболее эффективным методом.
Гороскоп на 24 апреля 2019 Скорпион
Неприятность, с которой вы можете столкнуться в этот день, кроется во взаимоотношениях с любимым человеком. То ли вы окажетесь невнимательными к партнеру, а может быть, он сделает что-то, не подумав. Попробуйте найти компромисс и восстановить мир.
Гороскоп на 24 апреля 2019 Стрелец
Сейчас ваша эмоциональная восприимчивость окажется довольно высокой, вследствие чего вы и будете на все остро реагировать. Нужно быть особенно осторожными по отношению к новым знакомым. Над вами висит опасность обмана, причем очень искусного. Не доверяйте людям, которые сулят златые горы.
Гороскоп на 24 апреля 2019 Козерог
Сегодня вас может захлестнуть волна сомнений, и принять какое-либо решение будет нелегко. Многое окажется на грани срыва не по вашей вине. Но воспримите все происходящее как испытание, которое нужно достойно пройти. Постарайтесь не выяснять отношения с любимым человеком.
Гороскоп на 24 апреля 2019 Водолей
Этот день будет благоприятным для любых путешествий. Они будут отличаться безопасностью. Чтобы не стать объектом для ревности или самим не вкусить этого чувства, избегайте шумных и веселых вечеринок. Не давайте поводов для конфликта с родными и любимыми людьми.
Гороскоп на 24 апреля 2019 Рыбы
Если вы решили, что для полного счастья вам не хватает только любви, то именно на этот день стоит отправиться в погоню за счастьем. Причем найти его вы можете в самом необычном месте. А представители этого знака, в чьем сердце любовь поселилась давно, тоже не окажутся обделенными. На вашу долю выпадет немало приятных эмоций.
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