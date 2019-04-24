Гороскоп на 24 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 24 апреля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 24.04.2019 - 18-19 лунный день.

Луна в знаке зодиака 24.04.2019 - Луна в Козероге.



Началось время позитивных перемен, которые могут коснуться как деловых, так и личных отношений. Вполне вероятно, что в ближайшее время вас ожидают интересные знакомства, которые повлияют на вашу дальнейшую жизнь. Больше времени проводите на свежем воздухе, а также в компании любимого человека.Сейчас вы будете ощущать в себе немалые силы. Но не переусердствуйте с их приложением. В противном случае можете перетрудиться, и это сразу же отразится на состоянии здоровья. Для заключения сделок, подписания договоров и дачи обещаний наступил вполне удачный момент.Сейчас вы рискуете изрядно растратить свои энергетические запасы. Связано это может быть с конфликтами, возникающими на бытовой или профессиональной почве. Постарайтесь не тратить свои силы на ссоры, так как в скором времени энергия вам понадобится для более важных целей.Этот день потребует от вас жесткой дисциплины, точности и внимательности. К своей цели вы будете продвигаться медленно, но зато уверенно. Стоит воздержаться от новых договоренностей. Лучше проверьте еще раз, готовы ли к ним ваши потенциальные союзники.Сейчас идет время действий. Чем больше на данном этапе вы поработаете. тем большую отдачу получите уже в ближайшем будущем. То же относится и к взаимоотношениям с близким человеком. Дарите тепло и заботу, и вы получите в ответ заряд положительных эмоций. А одинокие представители этого знака могут встретить новую любовь.День может подарить новые интересные перспективы, особенно в профессиональной области. Правда, для этого нужно проявить не только желание, но и хватку. Не медлите с принятием решения, не упустите драгоценное время. Большая вероятность того, что старый знакомый сыграет в вашей судьбе важную роль.Вы окунетесь в водоворот событий, Вас ожидает немало интересных переговоров, которые могут принести свои плоды. Единственное, в разговорах не перегибайте палку, и если чувствуете, что собеседник не готов дать ответ, то не давите на него. Это окажется наиболее эффективным методом.Неприятность, с которой вы можете столкнуться в этот день, кроется во взаимоотношениях с любимым человеком. То ли вы окажетесь невнимательными к партнеру, а может быть, он сделает что-то, не подумав. Попробуйте найти компромисс и восстановить мир.Сейчас ваша эмоциональная восприимчивость окажется довольно высокой, вследствие чего вы и будете на все остро реагировать. Нужно быть особенно осторожными по отношению к новым знакомым. Над вами висит опасность обмана, причем очень искусного. Не доверяйте людям, которые сулят златые горы.Сегодня вас может захлестнуть волна сомнений, и принять какое-либо решение будет нелегко. Многое окажется на грани срыва не по вашей вине. Но воспримите все происходящее как испытание, которое нужно достойно пройти. Постарайтесь не выяснять отношения с любимым человеком.Этот день будет благоприятным для любых путешествий. Они будут отличаться безопасностью. Чтобы не стать объектом для ревности или самим не вкусить этого чувства, избегайте шумных и веселых вечеринок. Не давайте поводов для конфликта с родными и любимыми людьми.Если вы решили, что для полного счастья вам не хватает только любви, то именно на этот день стоит отправиться в погоню за счастьем. Причем найти его вы можете в самом необычном месте. А представители этого знака, в чьем сердце любовь поселилась давно, тоже не окажутся обделенными. На вашу долю выпадет немало приятных эмоций.