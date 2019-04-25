Любовный гороскоп на сегодня 25 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 25 апреля 2019 Овен

Сегодня вы узнаете, что на самом деле между вами и вашим любимым человеком не так давно произошло нечто такое, что вы для себя истолковали неправильно, а он не стал вам объяснять, как он воспринял это событие. А в этот день все тайное станет явным... К счастью ли?



Сегодня вы напрасно будете стараться донести до вашего любимого человека какую-то идею, убедить его в чем-то очень для него полезном и важном. Все это будет как об стенку горох: такое ощущение, что он просто не будет вас слышать – а лишь кивать убедительно: да, мол, понял.Сегодня между вами встанет третий лишний. Возможно, это будет будущий или потенциальный поклонник вашей половинки. А может, и призрак из вашего прошлого или настоящего. Будьте с ним решительны, и если он мешает вам, без всякого стеснения гоните его поганой метлой.Сегодня вам будет довольно трудно заставить себя принять какое бы то ни было решение, которое окажет определенное влияние на судьбу, настроение и, возможно, счастье вашего любимого человека. Однако вы и сами знаете о необходимости такого решения – ничего не поделаешь.Сегодня вам будет довольно трудно заставить себя принять какое бы то ни было решение, которое окажет определенное влияние на судьбу, настроение и, возможно, счастье вашего любимого человека. Однако вы и сами знаете о необходимости такого решения – ничего не поделаешь.А что вы делаете для того, чтобы ваша личная жизнь стала еще лучше? Можно, конечно, и в чистом поле ждать, когда кирпич свалится на голову, но лучше для этой цели ходить по стройке. Сегодня самый подходящий для такого хождения день. И кирпич в виде огромного счастья уже поджидает вас на одной из крыш…Что бы сегодня ни произошло в вашей личной жизни, постарайтесь найти в этом что-нибудь хорошее. Да, велика вероятность того, что сделать это будет крайне сложно, но необходимо. Только если вы встретите и проводите сегодняшний день с улыбкой, завтра у вас все будет хорошо.В этот день не стоит психологически давить на вашего партнера. Он сам сделает то, что вам нужно, когда будет к этому морально готов. А если сейчас он еще не дозрел, то ваше давление будет для него неприемлемым ни в каких формах. Постарайтесь просто дождаться...В этот день ваш любимый человек будет всерьёз задумываться о вашем совместном будущем, что вас радовать не будет, поскольку вам-то хорошо жить сегодняшним днём и в завтра по возможности не заглядывать. Постарайтесь прийти к какому-то компромиссу в поведении.Нерешительны? Правильно. Смелые шаги лучше отложить на потом. А пока тихонько все обдумать, обсудить, расписать все плюсы и минусы, все последствия. Звезды не благоприятствуют необдуманным поступкам, зато благоволят их тщательному и скурпулезному обдумыванию.Сегодня вам не стоит всё делать в последнюю минуту, ибо подобные действия могут привести к событиям довольно неприятным, которые могут оказать нежелательное воздействие на ваши отношения с вашим любимым человеком. Постарайтесь быть хотя бы немного более предусмотрительным.Свернуться калачиком, забиться в дальний угол, прикинуться ветошью... Да, сегодня вы - не самый общительный человек, да и не хотите им быть. В принципе, вас никто и не заставляет. Общение с любимым можно ограничить до ласкового поцелуя или СМС, состоящей из одного слова – ЛЮБЛЮ. И все будут довольны.